متحف السويس القومي يحتفل بـ يوم السياحة العالمي

استضاف متحف السويس القومي مبادرة سفراء السويس والتي تهدف إلي تحويل كل مواطن بالسويس إلى سفير لمحافظته قادر على التحدث عن تراثها وأهم الاماكن السياحيه بها ، جاء ذلك في إطار فى ضوء الإحتفال باليوم العالمي للسياحة و ذكري إفتتاح المتحف.

قال اللواء أ.ح الدكتورطارق الشاذلي محافظ السويس ، أن المبادرة هدفها الأساسي ترسيخ الهوية الثقافية والسياحية للمحافظة وتعزيز روح الانتماء ،وتنشيط وترويج القطاع السياحي.

من جانبها أوضحت إدارة متحف السويسص القومي ، أن هناك العديد من المشاركات التي لاقت إقبال السائحين والزوار،على مدار العام عبر تنفيذ أنشطة ثقافية وترفيها تستهدف نشر الوعي الآثري.

يذكر أن أعمال العرض المتحفي للمقتنيات والقطع الأثرية التي يصل عددها إلى ما يقرب ٢٠٠٠ قطعة أثرية يضمها المتحف من خلال ١٢ قاعة عرض تسرد تاريخ القناة على مر العصور.

