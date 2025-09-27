رئيس جهاز شئون البيئة: الإعلان عن محمية "الأرخبيل المرجاني الأعظم" بالبحر الأحمر قريبا

أعلن الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، أن الفترة القادمة ستشهد ولأول مرة الإعلان عن محمية الشعاب المرجانية أو الأرخبيل المرجاني الأعظم الذي يمتد بطول 1300 كيلو متر بشاطىء البحر الأحمر للحفاظ عليه كآخر منطقة ستتأثر بتغير المناخ لذلك يطلق عليها منطقة" الأمل للعالم" التي ستستطيع الحفاظ على الشعاب المرجانية.

وقال الدكتور علي أبو سنة، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إن مصر لديها 30 محمية طبيعية تتميز بتنوع موادها الطبيعية وهو ما يعطي لها ميزة نوعية في توفير أنشطة سياحية بيئية متنوعة ، مشيرا إلى أنه بإعلان هذه المحمية سيصل إجمالى عدد المحميات إلى 31 محمية.

وأضاف رئيس الجهاز أننا نتوسع حاليا في الفنادق الصديقة للبيئة في بعض الأماكن للحفاظ على المحميات الطبيعية.. مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت طفرة كبيرة فى العائد الخاص بالمحميات حيث ارتفع إجمالي دخل المحميات الطبيعية خلال عام 2024 بنسبة 40% مقارنة بعام 2023 وتتجاوز 1900% عن عام 2017-2018 مما يعكس نجاح جهود وزارة البيئة في دعم الاستثمارات في القطاع البيئي وخاصة داخل المحميات لتوفير خدمات متنوعة تمكن الزوار من عيش تجربة سياحية فريدة ترتقي للمستويات العالمية وتتوافق مع طبيعة المحميات وترابطهم بالتراث الثقافي والبيئي وحمايته.

وأوضح أن المحميات الطبيعية في مصر تعد كنزا ليس فقط للدولة، بل للتراث البيئي العالمي، مشيرًا إلى أن محمية وادي الجمال تُعد من أبرز هذه المحميات لما تتميز به من تنوع بيئي فريد يجمع بين اليابسة والبحر حيث أن الجزء البحري من محمية وادي الجمال يضم كنزًا كبيرًا من الشعاب المرجانية، والتي تعد من آخر الشعاب المرجانية في العالم تأثرًا بتغير المناخ، وتتميز بقوة وقدرة تحمل عالية، بينما يضم الجزء الأرضي من المحمية نبات المانجروف، وهو من النباتات النادرة في شمال إفريقيا، ويؤدي دورًا بيئيًا بالغ الأهمية من خلال قدرته على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو، ما يساهم في مواجهة تغير المناخ.

وأعلن رئيس الجهاز أيضا أن مصر تستعد حاليا لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمشاركة 22 دولة، حيث تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالاتفاقية لمدة عامين.. مشيرا إلى أن مصر تسعى لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.

وأكد الدكتور علي أبو سنة، أن استضافة هذا الحدث تعكس مكانة مصر ودورها القيادي إقليميًا ودوليًا في قضايا حماية البيئة والموارد الساحلية والبحرية.

