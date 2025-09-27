ديربي مدريد.. شوط أول مثير بين أتلتيكو والريال في الدوري الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار الجولة السابعة ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثنائية الريال عن طريق كيليان مبابي وأردا جولر في الدقيقتين 25، 36.

فيما جاءت ثنائية أتلتيكو مدريد عن طريق روبين لو نورماند وألكسندر سورلوث في الدقيقتين 14، 45+3.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: أوبلاك

الدفاع: لورينتي، لينجليت، هانكو، لو نورماند

خط الوسط: كوكي، باريوس، جوليان

الهجوم: نيكو، سورولوث، وألفاريز

فيما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: تيبو كورتوا

الدفاع: كاريراس، هويسين، ميليتاو، كارفاخال

خط الوسط: بيلينجهام، تشواميني، فالفيردي

الهجوم: فينيسيوس، مبابي، وجولر.