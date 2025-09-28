البطارية هي الفائزة.. والشاشة في ذيل القائمة

أظهر الاستطلاع أن غالبية المشاركين (33.09%) أعجبوا بالجهاز "كحزمة متكاملة"، لكن عند فصل المكونات الفردية، حازت البطارية على اهتمام ساحق، بينما حصدت الشاشة الجديدة أسوأ نتيجة على الإطلاق.

تشير النتائج بوضوح إلى أن ثلث المشاركين ينجذبون إلى بطارية OnePlus 15، وهو اهتمام منطقي بالنظر إلى التسريبات المتعلقة بها.

مواصفات البطارية التي جذبت المستخدمين

من المتوقع أن يأتي هاتف OnePlus 15 ببطارية أكبر من سابقه، قد تصل سعتها إلى 7,000 مللي أمبير، مع الحفاظ على تصميم نحيف. ويُعزى ذلك إلى تقنية كربون السيليكون عالية الكثافة.

كما يُتوقع أن يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط، مما يجعله عمليًا وجذابًا للغاية للمستخدمين الذين يركزون على عمر البطارية.

لماذا لم تثر الشاشة الجديدة إعجاب المستخدمين؟

تظهر نسبة الـ 2.32% التي حصلت عليها الشاشة الجديدة أنها لم تترك أي انطباع تقريبًا لدى المستخدمين.

ويعود ذلك على الأرجح إلى الشائعات التي تشير إلى أن الشاشة قد تشهد "تخفيضًا" (downgrade) في المواصفات.

يُشاع أن الشاشة ستتقلص قليلاً إلى 6.78 بوصة وستنتقل إلى دقة 1.5K، مقارنة بشاشة OnePlus 13 التي كانت تأتي بحجم 6.82 بوصة ودقة 2K.

ورغم أن معدل التحديث سيرتفع إلى 165 هرتز (من 120 هرتز)، إلا أن هذا التحسن الطفيف في معدل التحديث قد لا يعوض التخفيض في حجم الشاشة ودقتها بالنسبة للمستخدم العادي.

ويبدو أن آراء المراجعين حول الهاتف ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه المقايضة في الشاشة ستكون مقبولة لدى الجمهور في النهاية.