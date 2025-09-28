أبرزها العدوى البكتيرية.. أسباب تورم الغدد الليمفاوية

يُعدّ تورم الغدد الليمفاوية أمرًا طبيعيًا، وهو علامة على إصابتك بمرض أو كنتَ مريضًا مؤخرًا، إذا كنتَ تعاني من تورم الغدد الليمفاوية ولم تجد سببًا واضحًا، فاستشر مُقدّم الرعاية الصحية.

عندما تشعر بأنك على وشك الإصابة بمرض ما، قد تلاحظ تورمًا على جانبي رقبتك، عادةً ما تكون هذه النتوءات على رقبتك ناتجة عن تورم الغدد الليمفاوية، غالبًا ما تكون ناعمة وحساسة عند اللمس، وقد تؤلمك حتى دون لمسها

ما هي الأسباب الأكثر شيوعا لتضخم الغدد الليمفاوية؟

تتورم الغدد الليمفاوية عندما تلتقي الخلايا المناعية قبل أن يرسلها الجسم إلى حيث يحتاجها، تتراكم جميع الخلايا المناعية، مما يسبب الضغط والتورم.

تُعد التهابات الجهاز التنفسي العلوي السبب الرئيسي لتورم الغدد الليمفاوية.

يمكنك أيضًا الإصابة بتضخم الغدد الليمفاوية مع:

نزلات البرد والإنفلونزا

التهاب الجيوب الأنفية

التهابات الجلد البسيطة

العدوى البكتيرية مثل العقدية والمكورات العنقودية

أسباب أخرى لتضخم الغدد الليمفاوية

حالات أقل شيوعًا، يمكن أن يحدث تضخم الغدد الليمفاوية مع حالات خطيرة مثل:

الأمراض الفيروسية مثل التهاب الكبد وجدري الماء والقوباء المنطقية أو الحصبة والحصبة الألمانية

الأمراض البكتيرية غير الشائعة مثل الطاعون أو السل

أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة أو متلازمة سجوجرن

الحالات الغدد الصماء مثل فرط نشاط الغدة الدرقية

المصدر Cleveland clinic