الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

تُعد الأكياس العقدية من المشكلات الصحية الشائعة، وهي عبارة عن نتوءات مستديرة مملوءة بسائل هلامي تظهر عادةً حول المفاصل أو الأوتار، خاصة في منطقة المعصم.

ما هي الأكياس العقدية؟

ورغم أنها غير سرطانية وغالبًا ما تُعتبر مشكلة تجميلية أكثر من كونها مرضًا خطيرًا، إلا أنها قد تسبب إزعاجًا للبعض وتؤثر على ممارسة الأنشطة اليومية.

وفقًا لموقع Health News Hub، فإن الكيس العقدي كتلة حميدة مليئة بسائل هلامي يساعد في تليين المفاصل، ويظهر في الغالب:

ـ خلف أو أمام المعصم.

ـ حول الأوتار أو المفاصل الأخرى مثل الركبة أو الكاحل.

ـ يمكن أن يتطور في أي مكان قريب من المفصل تقريبًا.

أسباب ظهور الأكياس العقدية

ـ قد تتشكل بعد إصابة مباشرة في المفصل.

ـ نتيجة الإفراط في استخدام المفصل أو الضغط المتكرر عليه.

ـ قد تظهر دون سبب واضح في بعض الحالات.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ومن الأفضل مراقبة الكيس إذا لم يُسبب ألمًا أو إعاقة للحركة، لكن هناك علامات تستوجب استشارة الطبيب فورًا، مثل:

ـ نمو الكيس بسرعة.

ـ زيادة القطر عن 2 سم.

ـ ظهور احمرار أو حكة أو ألم في المنطقة المصابة.

طرق علاج الأكياس العقدية

ـ المتابعة دون تدخل: إذا كان الكيس غير مزعج أو مؤلم.

ـ التصريف: يتم سحب السائل في العيادة، لكن غالبًا ما يعود الكيس مرة أخرى بنسبة تصل إلى 75%.

ـ الاستئصال الجراحي: إزالة بطانة الكيس بالكامل، وتُعتبر الطريقة الأكثر فعالية حيث تنجح في حوالي 90% من الحالات.