قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في اليوم العالمي للسياحة.. حجوزات جديدة من دول أوربا للموسم الشتوي بشرم الشيخ
خصم 50% على المخالفات المرورية في هذه الحالة
الدوري المصري .. حرس الحدود يتقدم على زد 1-0 فى الشوط الأول
قرار عاجل .. النيابة الإدارية تعاين موقع مصنع نسيج المحلة المنهار ..صور
النيابة الإدارية تُحقق في واقعة حريق مصنع المحلة الكبرى وتصدر قرارات عاجلة
خاص| أول تعليق من دينا على الانتقادات الموجهة لأكاديمية الرقص الشرقي.. فيديو
لحماية حقوق الموظفين.. قانون العمل يتيح التظلم من قرار الوقف خلال 72 ساعة
من عزل حماس إلى إعادة الإعمار.. تفاصيل خطة ترامب لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه
وزير الخارجية: تتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في برامج تشغيل المنظمات بالقاهرة
سيلينا جوميز تودع العزوبية.. تفاصيل حفل زفافها الليلة
حبس حمو بيكا 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
آية التيجي

تُعد الأكياس العقدية من المشكلات الصحية الشائعة، وهي عبارة عن نتوءات مستديرة مملوءة بسائل هلامي تظهر عادةً حول المفاصل أو الأوتار، خاصة في منطقة المعصم.

ما هي الأكياس العقدية؟

ورغم أنها غير سرطانية وغالبًا ما تُعتبر مشكلة تجميلية أكثر من كونها مرضًا خطيرًا، إلا أنها قد تسبب إزعاجًا للبعض وتؤثر على ممارسة الأنشطة اليومية.

وفقًا لموقع Health News Hub، فإن الكيس العقدي كتلة حميدة مليئة بسائل هلامي يساعد في تليين المفاصل، ويظهر في الغالب:

ـ خلف أو أمام المعصم.

ـ حول الأوتار أو المفاصل الأخرى مثل الركبة أو الكاحل.

ـ يمكن أن يتطور في أي مكان قريب من المفصل تقريبًا.

ما هي الأكياس العقدية؟

أسباب ظهور الأكياس العقدية

ـ قد تتشكل بعد إصابة مباشرة في المفصل.

ـ نتيجة الإفراط في استخدام المفصل أو الضغط المتكرر عليه.

ـ قد تظهر دون سبب واضح في بعض الحالات.

ما هي الأكياس العقدية؟

متى يجب زيارة الطبيب؟

ومن الأفضل مراقبة الكيس إذا لم يُسبب ألمًا أو إعاقة للحركة، لكن هناك علامات تستوجب استشارة الطبيب فورًا، مثل:

ـ نمو الكيس بسرعة.

ـ زيادة القطر عن 2 سم.

ـ ظهور احمرار أو حكة أو ألم في المنطقة المصابة.

ما هي الأكياس العقدية؟

طرق علاج الأكياس العقدية

ـ المتابعة دون تدخل: إذا كان الكيس غير مزعج أو مؤلم.

ـ التصريف: يتم سحب السائل في العيادة، لكن غالبًا ما يعود الكيس مرة أخرى بنسبة تصل إلى 75%.

ـ الاستئصال الجراحي: إزالة بطانة الكيس بالكامل، وتُعتبر الطريقة الأكثر فعالية حيث تنجح في حوالي 90% من الحالات.

الأكياس العقدية الكيس العقدي علاج الأكياس العقدية أسباب الأكياس العقدية استئصال الكيس العقدي نتوءات حول المفاصل كتل غير سرطانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. هبوط أسعار الدواجن اليوم السبت وهذا ثمن البانيه

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الخطيب

منتظرين اعتذار شلبي.. أحمد بلال يكشف مفاجآت صادمة بشأن مرض الخطيب

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

محمد صلاح

أحمد جلال: إيناس مظهر بريئة من إهانة محمد صلاح في تصويت الكرة الذهبية

أسعار الطماطم

مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. وهذا موعد انخفاضها بالأسواق

جثة

فيشة الغسالة كلمة السر.. مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في أسيوط

ترشيحاتنا

إيران

قبل تطبيقها.. ما هي العقوبات الأممية المفروضة على إيران؟

أرشيفية

السويد تزود الدنمارك بمضادات للمسيرات

قرقاش

قرقاش: ملف ضم الضفة أسقط من جدول الأعمال بعد لقاء وزير الخارجية الإماراتي بنتنياهو

بالصور

الأكياس العقدية.. نتوءات حميدة تظهر حول المفاصل وقد تتطلب التدخل الطبي

ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟
ما هي الأكياس العقدية؟

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات.. وداعًا لشهوة الحلويات

طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات
طرق فعّالة للسيطرة على الرغبة في تناول السكريات

قائمة أعلى 10 سيارات مبيعا في أوروبا خلال أغسطس 2025

فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك
فولكس فاجن تي روك

افتتحت مدرسة رقص.. أبرز إطلالات الراقصة دينا

الراقصة دينا
الراقصة دينا
الراقصة دينا

فيديو

نتنياهو بمقر الأمم المتحدة

نتنياهو يخطب أمام الكراسي فقط| أوروبا أغلقت أجواؤها والأمم المتحدة صمت آذانها

عريس أسوان

وقع وهو بيرقص .. تفاصيل رحيل عريس أسوان أثناء حفل زفافه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد