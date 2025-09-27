قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آي صاغة: الحذر الفيدرالي يرفع الدولار ويُقيّد مكاسب الذهب وسط تصاعد مخاوف الإغلاق الحكومي
الفوز الثاني.. كهرباء الإسماعيلية يفوز على المقاولون بهدف نظيف في الدوري
تحرك مصري - صيني قوي لتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين
لافروف: لا شئ يبرر ما تفعله اسرائيل في غزة و العقوبات على إيران غير قانونية
الرئيس الإيراني: تحاورنا مع الأوروبيين بشأن آلية الزناد.. وأمريكا تسعى لإضعافنا
تشيلسي يخسر بثلاثية من برايتون في الدوري الإنجليزي
مفيش مواد مسرطنة| مفاجأة فى أسعار الطماطم اليوم السبت.. والزراعة تنفي رشها بالإيثريل
رسمياً .. ترشح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي
بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر بثنائية من كريستال بالاس في البريميرليج
رئيس جامعة القاهرة: حصول المعهد القومي لعلوم الليزر على الاعتماد المؤسسي تتويجا لجهود الجامعة
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 32
الاتحاد السكندري يدعو أعضاءه لجمعية عمومية لاعتماد تعديلات على لائحته الأساسية
توك شو

خبير: إسرائيل منبوذة في عهد نتنياهو

عبد الخالق صلاح

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن إنسحاب وفود الدول من أمام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أثناء إلقاء كلمته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشهد يؤكد أن نتنياهو هو الخطر الأكبر على بقاء إسرائيل، وأصبح معزول عزلة دولية كاملة وشاملة.

وأضاف  فارس خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية الحياة، أن إسرائيل أصبحت فى عهد نتنياهو منبوذة ومكروهة نتيجة اتباعه سياسات خاطئة.

وأوضح فارس:  كنا نرى كره الشرق الأوسط والمنطقة العربية لنتنياهو وتحول هذا الكره الجماعى للرأى العام وأجيال جديدة.

وأكد  فارس أن حكومة الإحتلال الإسرائيلى مازالت تمشى وهى مغمضة العينين عمياء لا ترى ولا تسمع، وتتحرك فى إطار دورها فى تغذية الصراعات وعدم استقرار الشرق الأوسط، وهناك اتجاه فى الاتحاد الدولى باستبعاد إسرائيل من كأس العالم المقبلة.

نتنياهو إنسحاب وفود حامد فارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

