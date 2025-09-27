خبير: إسرائيل منبوذة في عهد نتنياهو

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن إنسحاب وفود الدول من أمام رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أثناء إلقاء كلمته فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشهد يؤكد أن نتنياهو هو الخطر الأكبر على بقاء إسرائيل، وأصبح معزول عزلة دولية كاملة وشاملة.

وأضاف فارس خلال مداخلة لبرنامج "الساعة 6"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على فضائية الحياة، أن إسرائيل أصبحت فى عهد نتنياهو منبوذة ومكروهة نتيجة اتباعه سياسات خاطئة.

وأوضح فارس: كنا نرى كره الشرق الأوسط والمنطقة العربية لنتنياهو وتحول هذا الكره الجماعى للرأى العام وأجيال جديدة.

وأكد فارس أن حكومة الإحتلال الإسرائيلى مازالت تمشى وهى مغمضة العينين عمياء لا ترى ولا تسمع، وتتحرك فى إطار دورها فى تغذية الصراعات وعدم استقرار الشرق الأوسط، وهناك اتجاه فى الاتحاد الدولى باستبعاد إسرائيل من كأس العالم المقبلة.