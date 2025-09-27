الرئيس التنفيذي لـ"إيني": انبهرت بالتزام قطاع الطاقة بمصر بمعايير السلامة

أعرب جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية، عن تقديره الكبير لمستوى الالتزام الذي شهده في قطاع الطاقة المصري فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

وقال بروسكو: "الأعمال مهمة ونتائجها مهمة، ولكن الأهم أن يعود الجميع إلى بيوتهم سالمين"، مؤكداً أن العنصر البشري يظل أولوية رئيسية تفوق أي إنجازات مالية أو تشغيلية.

وجاءت تصريحات بروسكو خلال لقاء مسجل مع الإعلامي يوسف الحسيني على هامش فعاليات يوم السلامة لقطاع البترول 2025، حيث أشار إلى أن ما شاهده في مصر من التزام وثقافة مؤسسية راسخة في مجال السلامة يعكس تطوراً كبيراً يضع القطاع على قدم المساواة مع كبريات شركات الطاقة العالمية.

وأوضح أن الاهتمام بالسلامة ليس مجرد التزام تنظيمي بل هو ثقافة متجذرة تميز بيئة العمل في مصر، الأمر الذي يمنح شركاء الاستثمار الثقة والاطمئنان على استدامة الأعمال.

وأضاف أن حماية العاملين والحفاظ على البيئة يمثلان أحد الركائز التي تبني عليها إيني شراكتها مع الحكومة المصرية.

وأكد بروسكو أن وجود إيني في مصر يمتد لأكثر من 70 عاماً، وهو ما يجعل التعاون بين الطرفين تعاوناً استراتيجياً وفريداً من نوعه.

وأوضح أن الشركة تُعد اليوم أكبر منتج ومستثمر في قطاع الطاقة المصري، مشدداً على أن هذه المكانة لم تكن لتتحقق لولا الثقة المتبادلة والشراكة طويلة الأمد التي تربط الشركة بالدولة المصرية.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن نجاح إيني في مصر يرتبط أيضاً بقدرتها على المواءمة بين تحقيق نتائج أعمال قوية والحفاظ على أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، موضحاً أن هذه المعادلة الصعبة تمثل نموذجاً يمكن تصديره إلى أسواق أخرى حول العالم.