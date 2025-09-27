قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تبدأ من 91 ألف ريال.. أسعار إم جي 7 موديل 2025 في السعودية

صبري طلبه

تعتبر السيارة إم جي 7 موديل 2025 واحدة من أشهر سيارات السيدان الرياضية التي تقدمها MG في السوق السعودي، وسط تنوع كبير من الاصدارات الاخرى، سواء من فئة الكروس أوفر أو الـ SUV، مع أسعار تبدأ من 91,050 ريال سعودي.

محرك وأداء إم جي 7 موديل 2025

تعتمد السيارة إم جي 7 موديل 2025 على نوعين من المحركات، الأولى سعة 1500 سي سي والثانية 2000 سي سي، مع تقنية تيربو، وبقوة تتراوح بين 185 و261 حصانًا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي عبر ناقل حركة أوتوماتيك لجميع الفئات.

تجهيزات ومواصفات إم جي 7 موديل 2025

تحتوي السيارة إم جي 7 موديل 2025 على نظام صوتي ترفيهي مكون من 14 مكبر، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، عجلة قيادة متعددة الوظائف للتحكم في الأوامر الصوتية، وشاشة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط ودعم ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

وزودت السيارة إم جي 7 موديل 2025 بتجهيزات اخرى تتضمن، شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، ذاكرة للمقاعد، فتحة سقف بانوراما حسب الفئة، وسائد هوائية متقدمة للحماية، مثبت سرعة تكيفي، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

أسعار السيارة إم جي 7 موديل 2025

تقدم السيارة إم جي 7 موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 91,050 ريال للفئة الأولى Standard 1.5T، و 101,050 ريال للفئة الثانية Delux 1.5T، وتتراوح أسعار الفئة الثالثة والرابعة 2.0T بسعر 106,050 ريال و119,050 ريال سعودي.

