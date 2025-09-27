قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها
أخبار البلد

وزير الخارجية يدين الممارسات الإسرائيلية في القتل والتجويع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

الدكتور بدر عبد العاطي
أ ش أ

أدان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال لقائه اليوم السبت/ مع "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا، الممارسات الإسرائيلية في القتل والتجويع ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وشدد - خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة 80 للجمعية العامة في نيويورك - على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وتجسيد دولتهم وفقاً للمرجعيات الدولية مما سيحقق الاستقرار في المنطقة.
وتبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على الموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، محذراً من تداعياتها الكارثية.
وشدد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والرفض التام لأي أفكار من شأنها التهجير. 
وأعرب عن التطلع إلى قيام ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأشاد الوزير عبد العاطي بعمق العلاقات المصرية الألمانية، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
وأشار إلى أهمية تكثيف جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستفادة من المميزات التي يوفرها السوق المصري. وأعرب عن الحرص على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية، لاسيما الاستثمارات المتعلقة بتوطين الصناعات في مصر.
وأبدى التطلع إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وأكد وزير الخارجية أهمية التعاون في مجال انتقال العمالة والتدريب المهني والذي يمثل فرصة جيدة لتحقيق منفعة متبادلة للبلدين، مرحباً بما تم التوقيع عليه من مذكرات تفاهم في هذا الشأن مؤخراً مع ولاية بافاريا الألمانية. 
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع للمشاركة الفعالة لألمانيا في النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة والمقرر عقده في أسوان.
كما عبر عن التطلع لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في إفريقيا، من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام الذي يقوم بعقد العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية للكوادر الأفريقية في مجالات حفظ وبناء السلام.
 

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

