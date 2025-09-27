المبعوثة الأممية إلى ليبيا تأمل في تنسيق الولايات المتحدة خطواتها مع الأمم المتحدة

أعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، هانا تيته، عن أملها في أن تقوم الولايات المتحدة بتنسيق تحركاتها في ليبيا مع الأمم المتحدة.

وقالت هانا تيته - في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم /السبت/ - إن الولايات المتحدة عضو في مجلس الأمن، وقد صدر بيان متفق عليه من المجلس عقب تقديم خارطة الطريق الأممية.

وأضافت: "لذا أود أن أعتقد أن أي تحركات تخطط لها الولايات المتحدة في ليبيا ستتم بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، بهدف تحقيق الأهداف الجوهرية للخارطة والوصول إلى تسوية سياسية فعالة ومستدامة".

وتابعت قائلة: "نحن منفتحون على التعاون مع روسيا، وسائر أعضاء مجلس الأمن، والدول المشاركة في مسار برلين، من أجل المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وبطبيعة الحال، نرحب أيضًا بالتعاون مع الولايات المتحدة في هذا السياق".

وتسعى الأمم المتحدة إلى إعادة إحياء المسار السياسي في ليبيا عبر خارطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي وتنظيم انتخابات شاملة، وسط تباين في مواقف الأطراف الدولية الفاعلة في الملف الليبي.

مسار برلين هو مبادرة دبلوماسية أطلقتها ألمانيا بالتعاون مع الأمم المتحدة عام 2019 لحل الأزمة الليبية عبر المسار السياسي، وتهدف إلى إنهاء النزاع الداخلي في ليبيا ووضع حد للتدخلات الخارجية، من خلال جمع الأطراف الليبية والدولية المؤثرة في الصراع حول طاولة حوار.

