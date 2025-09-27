ياسر فرج يوضح سبب غيابه عن الساحة الفنية 5 سنوات

كشف الفنان ياسر فرج، عن سبب غيابه عن الساحة الفنية لمدة ٥ سنوات، معلنًا عن رغبته في استئناف نشاطه الفني مجددًا.

وكتب ياسر فرج عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "فيلم يستحق المشاهدة، بشكركم جداً علي البوست الجميل ده ، وسعيد ان فيه كتير شافو مسلسل اهل الدنيا وفاكرينه مع انه من وقت طويل جداً ، وبشكر كلي اللي علق علي البوست إيجابي او سلبي مش مشكله اتمني ارجع تاني ، وهرجع ان شاء اللّٰه ، أنا اختفيت حوالي خمس سنين بسبب مرض زوجتي اللّٰه يرحمها (مش كرونا )

وانشغالي مع اولادي في الظروف الصعبة دي ، ويمكن ده اللي بعدني جداً عن شغلي ،وأصبح الرجوع مش سهل ، لكن راجع باذن اللّٰه".

آخر أعمال ياسر فرج

يُذكر أن آخر الأعمال التي شارك فيها ياسر فرج كانت في مسلسل “القاتل الذي أحبني” عام 2022، وقد غاب بعد ذلك عن المشاركة في أعمال كبيرة.