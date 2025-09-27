الصحة ترد على فيديو لشكوى من مريضة سرطان: القضية مش فلوس

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على مقطع فيديو نشرته فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي للشكوى من ارتفاع سعر أحد العلاجات المخصصة لعلاج الأورام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «ام بي سي مصر»، إن العلاج المذكور في مقطع الفيديو ليس علاجًا للأورام، بل علاج يصرف من بعض الأطباء للمرضى الذين يحصلون على كيماوي، وذلك لزيادة الصفائح الدموية.

وأشار إلى أن هذا العلاج ليس موجودًا ضمن بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، لأن هناك قواعد علمية دقيقة جدًا آخرها التكلفة، وأولها أن يكون العلاج معتمدًا للمرض.

ونوه أن العلاج المذكور لم يحصل على اعتماد هيئة الدواء والغذاء الأمريكية في هذا الاستخدام، مؤكدًا وجود علاج آخر يقوم بنفس الدور، ومستخدم في البروتوكول المعتمد بالعلاج على نفقة الدولة.

وأضاف: «القضية ليست فلوس، والدولة حققت هدف زيادة الصفائح الدموية من خلال العلاج على نفقتها بعلاج آخر معتمد؛ يؤخذ عن طريق الفم وتكلفته تقترب من 9 آلاف جنيه».

ولفت إلى أن العلاج الكيميائي على نفقة الدولة كلّف 4 مليارات جنيه منذ 30 يونيو 2024 إلى 30 يونيو 2025، بخلاف 4.5 مليار للعلاج الكيميائي والخاص بالأورام على نفقة التأمين الصحي.