اليوم.. بيراميدز يغادر إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز في الثالثة عصر اليوم (الأحد) متجهة إلى رواندا، استعدادًا لمواجهة فريق الجيش الرواندي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي السفر بعد الفوز الكبير الذي حققه بيراميدز على طلائع الجيش برباعية نظيفة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، ما يمنح الفريق دفعة معنوية قوية قبل بداية مشواره القاري.

ويبدأ بيراميدز رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي عندما يحل ضيفًا على بطل رواندا في الثالثة عصر الأربعاء، على ملعب "كيجالي بيلي ستاديوم" بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد على اللاعبين والجهاز الفني، حيث سيؤدي الفريق تدريباته يومي الاثنين والثلاثاء على ملعب المباراة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي التي تتيح للفريق الضيف خوض تدريبين على ملعب النجيل الصناعي قبل اللقاء.