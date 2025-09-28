قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنشاء أول مدارس متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالعاصمة الإدارية
عقود تسليح بمليارات اليورو مهددة.. ألمانيا تهز أوروبا بتمرد داخل البرلمان
هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
لمحاربة السمنة.. تفاصيل الضريبة المقترحة على المشروبات والمأكولات المحلاة بالسكر
أوباما ينتقد نتنياهو بشدة: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعا.. كفى من هذه اللعبة الساخرة
آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأهما ولن تعرف المصائب عنوانك
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيار 21 يُسجّل 5083 جنيهًا .. تعرّف على أسعار الذهب اليوم
ارتفاع الحرارة مجدداً.. تعرف على حالة الطقس وفرص الأمطار هذا الأسبوع
بعد قليل.. بدء محاكمة 56 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان
تفاصيل تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ43 من مصر إلى قطاع غزة
القوات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة وسط غارات مدفعية مكثفة
رياضة

خالد طلعت: جوزيه جوميز أصبح مهددا بالإقالة من الفتح السعودي

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن البرتغالي جوزيه جوميز.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:"البرتغالي جوزيه جوميز ـأصبح مهددا بالاقالة من تدريب فريق الفتح السعودي خلال الساعات المقبلة لسوء النتائج ، وبالتالي قد يكون متاحا للأهلي للتعاقد معه بمقابل مادي معقول وبدون دفع شرط جزائي

الفتح خاض 4 مباريات في الدوري تحت قيادة جوميز تعادل في مباراة وحيدة ، وخسر 3 مباريات ولم يحقق أي فوز ، وتراجع للمركز 16 في الدوري بنقطة وحيدة من بين 18 فريق ويتواجد في منطقة الهبوط

الدوري السعودي يتوقف 20 يوما وهي فترة مناسبة لادارة نادي الفتح للتعاقد مع مدرب جديد".

وكان قد أعلن نادي الفتح السعودي الذي يدربه البرتغالي جوزيه جوميز، تعاقده مع المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي، في إطار تدعيم صفوفه للموسم الجديد.


وقال النادي السعودي في بيان: “أنهت إدارة نادي الفتح إجراءات التعاقد مع المهاجم الكاميروني كارل توكو إيكامبي لمدة موسم واحد، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الحالي”.

وأضاف: “تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الفتح لتعزيز الخيارات الهجومية للفريق، وتوفير عناصر خبرة قادرة على صناعة الفارق في منافسات دوري روشن السعودي”.

ويملك إيكامبي (31 عامًا) خبرة واسعة في الملاعب السعودية بعدما مثّل ناديي الاتفاق وأبها خلال المواسم الماضية كما خاض مسيرة احترافية مميزة في القارة الأوروبية، حيث لعب لأندية فياريال الإسباني، وليون الفرنسي، وأحزر العديد من الأهداف في البطولات المحلية والقارية.

جوميز الزمالك الاهلي

