الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فرج عامر يشكر لاعبي نادي حرس الحدود .. لهذا السبب

حرس الحدود
حرس الحدود
باسنتي ناجي

وجّه المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة شكر إلى لاعبي نادي حرس الحدود.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: "تحية كبيرة لنادي حرس الحدود وللجهاز الفني وإدارته، لأنه يقدم كرة قدم جميلة أمام فريق زد، بالرغم من الفارق الهائل بين إمكانيات زد وقيمته السوقية، ونادي حرس الحدود بإمكانياته المحدودة جدًا".

خطف حرس الحدود ثلاث نقاط غالية من نادي زد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف حرس الحدود في الدقيقة 39، بعد تنفيذ ركلة ركنية من الجهة اليمنى نفذها أحمد الشيخ بعرضية قابلها إبراهيم عبدالحكيم بتسديدة رأسية متقنة سكنت منتصف المرمى.

وبهذه النتيجة، ارتقى حرس الحدود إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما تجمّد زد في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وأرسلت ركلة ركنية لصالح زد من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بعرضية شتتها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب في الدقيقة 17.

وجاءت تسديدة بالرأس من داخل منطقة الجزاء من لاعب حرس الحدود محمد حمدي زكي، لكن أبعدها ببراعة حارس مرمى زد علي لطفي إلى رمية تماس في الدقيقة 36.

ونفذت ركلة ركنية لصالح زد من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بعرضية قابلها أحمد فتحي كاستيلو بتسديدة رأسية، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 45+1.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه لاعب حرس الحدود محمد أشرف روقا، ثم البطاقة الحمراء بسبب الاعتراض غير اللائق في الدقيقة 89.

حرس الحدود فرج عامر

