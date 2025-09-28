اقتراحات برلمانية من صناعة الشيوخ لتحويل قرى الريف إلى قاطرة للاقتصاد الوطني

طالب المهندس محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بتحويل الريف والقرى المصرية إلى وحدات اقتصادية منتجة، وذلك من خلال استغلال الإمكانيات الزراعية والصناعية والبشرية المتاحة، ومنح الشباب فرص التملك والإدارة لمشروعات صغيرة ومتوسطة، مع توفير آليات تمويل ميسرة للغاية.

وطالب " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزراء الصناعة والنقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية إعداد خريطة اقتصادية لكل قرية لحصر مواردها وتحديد أنسب المشروعات المرتبطة بها ، وتأسيس شركات مساهمة شبابية قروية لإدارة مشروعات إنتاجية بشكل جماعي منظم وإنشاء مجمعات صناعية زراعية مصغرة لزيادة القيمة المضافة للإنتاج الريفي (تجفيف، تغليف، ألبان، أعلاف، زيوت…) وتخصيص محافظ تمويلية من البنوك بفوائد رمزية، مع ضمان حكومي للقروض لتخفيف العبء عن البنوك والشباب.

وأكد على ضرورة إطلاق برامج تدريبية للشباب في إدارة المشروعات، التسويق الإلكتروني، والتقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع ، وإنشاء منصات وأسواق مركزية لتسويق المنتجات القروية وربطها بسلاسل التوريد الكبرى والمشروعات القومية.

كما طالب المهندس محمد المنزلاوى بتقديم حوافز استثمارية للشباب تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة، وتخفيض رسوم التراخيص، وأولوية في المشتريات الحكومية.

وشدد على أن هذه المطالب ليست مجرد رؤى نظرية، وإنما خطوات عملية يمكن دمجها بشكل مباشر في المبادرة الرئاسية التاريخية والناجحة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى “حياة كريمة”، لتتحول من مشروع لتطوير البنية التحتية إلى مشروع متكامل لبناء اقتصاد قروي منتج ، بذلك تصبح القرى المصرية مصدر تشغيل وإنتاج وتصدير، وتتحول إلى قاطرة تنموية حقيقية تدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام وتفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب.