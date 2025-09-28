قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير يكشف آخر استعدادات الزمالك للقمة: دونجا وربيع جاهزان للمشاركة
هل يجوز للرجل هجر زوجته والنوم في غرفة أخرى؟.. الإفتاء تجيب
كيفية الحصول على رخصة القيادة بعد الشروط الجديدة
نقيب الفلاحين ينفي شائعة انتشار طماطم مسرطنة في الأسواق
زيلينسكي: روسيا شنت هجوما ضخما على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة
حسام هيبة: قانون الشركات الجديد ينص على إنجاز جميع الموافقات في نفس مدة الرخصة الذهبية
بعد إلغاء تأشيرته.. رئيس كولومبيا يتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي
تعاون مصري روسي لتعزيز الصناعات الطبية وتوسيع التصدير لإفريقيا.. تفاصيل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يرحب بالتزام ترامب بالعمل مع قادة المنطقة لإنهاء حرب غزة
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتا لتعديل مقترحها بشأن غزة
جامعة الأزهر: فتح تعديل الترشيح وتسجيل الرغبات للطلاب المستجدين حتى الخميس
إلهام أبو الفتح تكتب: لحظه صدق بين الأهلي والزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظه صدق بين الأهلي والزمالك

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إسراء صبري

استعرض برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: لحظة صدق بين الأهلي والزمالك.

وقالت إلهام أبو الفتح: هذا هو السؤال الذي يُطرح دائمًا عندما تريد أن تعرف الهوية الرياضية لأي مواطن مصري. وكأن الكرة في مصر انحصرت بين ناديين فقط، رغم وجود أندية أخرى لها تاريخها وجماهيرها. ومع ذلك، يبقى الأهلي والزمالك هما الاستثناء، جيلًا بعد جيل.

غدا يلتقي الفريقان في القمة رقم 131 على استاد القاهرة الدولي.، ليتحول المستطيل الأخضر الي كتلة من الحماس ينتظرها عشاق المستديرة بشوق كبير
ورغم أن القمة لا تعترف بظروف الجدول أو الغيابات، إلا أنها هذا العام تأتي في غياب أكثر من 12 لاعبًا من الفريقين، في تحد كبير كيف سيعالجون نقص الاعداد 
وقبل أن تبدأ المباراة، كالعادة نجد الأجواء مشحونة. وحماس الجماهير  كبير في انتظار المباراة ، وكأن الحضور ليس مجرد متابعة لمباراة كرة قدم، بل مباراه في الانتماء والفرح والتوتر. الأهلي بدأ الإثارة مبكرا  عندما وجه 25 دعوة رسمية فقط، وهو ما أثار استغراب الزمالك، 
نظريا، جميعنا نعرف الصراع  التاريخي بين فريقي القمة التي لاتقاس بالأرقام وحجم الفوز والخسارة، فالقمة ليست مجرد أرقام. إنها ذاكرة للمصريين. أهداف لا تُنسى، احتفالات صاخبة، ودموع في مدرجات امتلأت بالهتافات. وكما قال محمود الخطيب: "القمة لا تُقاس بالأسماء أو الغيابات، بل بروح اللاعبين." وكما قال فاروق جعفر: "كل لاعب يُذكر بما يقدمه في القمة أكثر من أي مباراة أخرى."
من وجهه نظري ان نتيجة المباراة تتجاوز الثلاث نقاط. الفوز يمنح دفعة معنوية لجماهير تبحث عن الفرح وسط ضغوط الحياة، والهزيمة تتحول إلى نقاش عام وجدل يمتد من المقاهي إلى مواقع التواصل الاجتماعي .. 
وتظل القمة أكبر من كرة القدم نفسها، لحظة يتشاركها ملايين المصريين بكل شغفهم وانتماءاتهم، مهما اختلفت الألوان احمر او ابيض بخطين حمر .. 
وان كان حالي وحال من ليس لهم في كرة القدم وإنما يتابعونها حبا في الحماس والشغف الذي يحيط بالمباريات خاصة مبارة القمة   مثل حال المطربة صباح  التي غنت "مابين الاهلي والزمالك محتارة والله "
واياً كانت النتيجة سنتقبلها بكل روح رياضية 
كل مانتمناه هو ان يفوز الأفضل بإذن الله

إلهام أبو الفتح الأهلي الزمالك استاد القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

أحمد السقا

نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل

عمرو أديب

السبب باسم يوسف.. عمرو أديب يُعطي مبلغًا ماليًا لـ «الجلاد» على الهواء: «اتعشى بيهم كبده وسجق»

نتنياهو

بينها مصر ونتنياهو تحدّث للكراسي.. إسرائيل تجري تحقيقًا لتحديد الدول التي لم تحضر خطاب نتنياهو بالأمم المتحدة

الجنرال عبدالقادر حداد المعروف بناصر الجن

ناصر الجن .. أنباء عن هروب أحد أهم الجنرالات في الجزائر

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاع الحكومي والخاص

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 للقطاعين الحكومي والخاص

وزير الخارجية

مصر تشن هجومًا على إسرائيل بالأمم المتحدة.. الصحف العبرية تستشهد بقناة «صدى البلد» بعد كلمة «عبدالعاطي»

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير: زيزو جاهز للمشاركة في القمة أمام الزمالك ومتمسك باللعب

النادي الأهلي

ممنوع الإقتراب.. إجراءات صارمة في الأهلي قبل قمة الزمالك 131

خوان ألفينا

طه إسماعيل: بيزيرا جناح خطير على الأهلي

بالصور

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة
طريقة عمل مافن السبانخ والجبنة

منة عرفة ببنطلون دانتيل تثير الجدل بالسوشيال ميديا

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

ميرنا نور الدين تثير الجدل بجمالها وأناقتها عبر إنستجرام | شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

خصر منحوت.. كارولين عزمي تثير ضجة بظهورها الأخير

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

المزيد