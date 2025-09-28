قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ممنوع الإقتراب.. إجراءات صارمة في الأهلي قبل قمة الزمالك 131

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يسري غازي

تقام غدا مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة غدا الاثنين .

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري المصري موسم 2025/2026.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لطريق الانتصارات بعد الفوز على حساب نادي سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السابعة بالدوري المصري ثم بثلاثية مقابل هدفين أمام نادي حرس الحدود.


النادي الأهلي اتخذ بعض الإجراءات قبل قمة الزمالك رقم 131 وفرض العزلة وعدم الاقتراب من ملعب مختار التتش.

ويعاني فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من الإصابات التي ضربت صفوف المارد الأحمر قبل قمة الزمالك.


ممنوع الإقتراب والتصوير في الأهلي

قرر الجهاز الفني والإداري بالنادي الأهلي فرض أجواء العزلة داخل مقر النادي بالجزيرة.وتم إغلاق  ملعب مختار التتش بشكل كامل مع منع التصوير أو التواجد بمحيط المران، وذلك للحفاظ على سرية التحضيرات الفنية والتكتيكية قبل المواجهة المرتقبة.

وشدد الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس على اللاعبين بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات، وعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو الظهور في وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز فقط على الجوانب الفنية والذهنية الخاصة بالمباراة.

ويسعى الجهاز الفني لتهيئة اللاعبين نفسيًا وبدنيًا من خلال معايشة أجواء القمة مبكرًا، والتركيز على العمل الجماعي والانضباط التكتيكي داخل الملعب، إلى جانب تنفيذ تدريبات خاصة لعدد من المراكز تحسبًا للغيابات المؤثرة.


مفاجأة الأهلي بقمة الزمالك

استقر عماد النحاس المدير الفني للأهلي على ثنائي الدفاع في القمة وهما ياسر إبراهيم وياسين مرعي مع الاحتفاظ بمصطفى العش واحمد رمضان بيكهام على الدكة.
ويرى الجهاز الفني أن خبرات ياسر ابراهيم في المباراة مهمة بجانب ياسين مرعي الذي قدم مستويات مميزة في المباريات التي شارك فيها مؤخرا.

إصابة في مران الأهلي

رفض الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تواجد جاراديشار في مران الأهلي بالأمس السبت.

وخاض جاراديشار تدريبات تأهيلية في الجيم، بعد شكواه من بعض الآلام في العضلة الخلفية.

وقرر الجهاز الطبي اراحة جاراديشار بالأمس السبت على أن يخضع اليوم لفحص طبي لتحديد مدة غيابه وموقفه من مباراة الزمالك اليوم الأحد.


تجدد إصابة نجم الأهلي
تجددت إصابة المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في العضلة الضامة خلال مران الفريق الأول بالأمس.

وغادر أشرف داري مران الأهلي بالأمس السبت على أن يخضع لأشعة رنين اليوم على العضلة الضامة لمعرفة تشخيص الإصابة سواء شد او تمزق وتحديد مدة الغياب.


تأجيل هوية مدرب الأهلي الجديد

فجر مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجأة بشأن ملف مدرب الأهلي الجديد خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال المصدر إن هناك مطالب داخل لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لتأجيل ملف التعاقد مع مدرب جديد إلى نوفمبر المقبل لدراسة سيرة ذاتية أكثر لعدد من المدربين.

وأضاف المصدر أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تحفظ على هذا الطلب خوفا من تراجع مستوى الفريق في الفترة المقبلة تحت قيادة عماد النحاس.

ولم يحسم القرار النهائي بشأن المدرب الفني وموعد استقدامه.

النحاس يرفض هذا القرار في الأهلي


رفض عماد النحاس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخول الفريق في معسكر مغلق بداية من امس السبت استعدادا لمواجهة نادي الزمالك.

وأكد عماد النحاس على رفضه خوض معسكر مغلق مبكر رغم توصية وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي بذلك.

وأشار عماد النحاس إلى أنه لا يرغب في شعور اللاعبين بملل بسبب المعسكر المبكر.

الأهلي الزمالك قمة الدوري عماد النحاس أشرف داري

