كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

أبرزت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية خطاب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي شنّ خلاله هجوماً حاداً على إسرائيل بسبب حربها على غزة، محذراً من أن الشرق الأوسط يقف على شفا انفجار إذا استمر العدوان.

وأكد عبدالعاطي رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، معتبراً ذلك “نكبة جديدة”، مشدداً على أن مصر لن تكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية.

كما دعا لإنهاء الجوع في غزة والإفراج عن الأسرى، محذراً من السياسات الإسرائيلية التي تقوّض فرص السلام.

وأشارت الصحف العبرية أيضاً إلى تصريحات مصطفى بكري عبر قناة “صدى البلد” وتحذيراته لإسرائيل.

