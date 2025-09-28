نائب محافظ الوادي الجديد تقرر صرف مكافأة لمدرستين

قررت نائبة محافظ الوادي الجديد، حنان مجدي، اليوم الأحد، صرف مكافأة مالية لمدرستي السلام الابتدائية القديمة والسلام الإعدادية بمدينة الخارجة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجرتها نائبة محافظ الوادي الجديد، بشكل مفاجئ على مدارس الخارجة، حيث قامت بزيارة مدرستي السلام الابتدائية القديمة والسلام الإعدادية بمدينة الخارجة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وخلال جولتها، أشادت نائب المحافظ بمستوى الانضباط وحُسن سير العمل باليوم الدراسي، موجهةً بصرف مكافأة مالية للمدرستين تقديرًا لجهود العاملين، وما جرى رصده من مستوى تعليمي متميز للطلاب في الأسبوع الأول من العام الدراسي، كما وجهت بتشكيل لجنة من فرع الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم لحصر احتياجات المدرستين ورفع كفاءتها.