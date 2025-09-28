محافظ الإسكندرية يوجه برفع المخلفات من محيط المدارس أول بأول

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والادارة العامة للرقابة والرصد البيئي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال النظافة وخاصة في محيط المدارس و رفع المخلفات من الشوارع الرئيسية و الفرعية أول بأول، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين بهذا الشأن.

كما أوضح محافظ الإسكندرية أنه في إطار سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ومتابعة حل شكواهم الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة فقد تم تفعيل خط ساخن لتلقي شكاوى ومطالب المواطنين الخاصة بالنظافة على مدار ٢٤ ساعة وهو : 17696، هذا بالإضافة إلى أرقام خدمة العملاء بشركة نهضة مصر وهي :

(03-3624070 - 01227666685- 03-3603999)

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الإسكندرية الخاصة برفع كفاءة منظومة النظافة ومتابعة شكاوى المواطنين الواردة بهذا الشأن؛ فقد تم خلال الأيام الماضية رصد عدد من الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد تم رفع المخلفات من عدد من النقاط ؛ والتي جاء من بينها :(رفع المخلفات المتراكمة بمحيط السكة الحديد -رفع المخلفات بمحيط المدارس-رفع المخلفات المتراكمة بكورنيش المكس الدخيلة حي العجمي- شارع المراغي العمومي-منتزه أول -شارع مصطفى كامل مدخل عزبة العمار و الكبيرة -امام مسجد نظير منطقة اللبان-حي الجمرك -شارع عرفان سور مدرسة الشهيد حسام الدين البهي-حي وسط-غيط الصعيدي -حي وسط).