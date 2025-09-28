قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
الرئيس السيسي يطلع على تفاصيل وترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حالة طوارئ قصوى.. إعصار بوالوي يضرب هذه المناطق

اعصار
اعصار
أمينة الدسوقي

تشهد العديد من دول آسيا إجراءات صارمة وذلك بسبب إعصار بوالوي حيث يعد العاصفة الاستوائية العشرون والإعصار التاسع في موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2025.

ونشأ بوالوي من اضطراب جوي قرب جزيرة ياب في 22 سبتمبر، قبل أن يشتد تدريجيا ويتحول إلى إعصار استوائي.

إجلاء الآلاف وإغلاق مطارات وسط البلاد

واتخذت فيتنام إجراءات طارئة مع اقتراب إعصار "بوالوي" من سواحلها الوسطى، حيث أعلنت السلطات إجلاء آلاف السكان من المناطق المعرضة للخطر وإغلاق عدد من المطارات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من فيضانات وأضرار واسعة.

وضرب بالفعل مناطق واسعة في الفلبين، خصوصا إقليمي بيكول وفيساياس الشرقية، متسببا في مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وحدوث فيضانات كبيرة، قبل أن يتجه غربا نحو الأراضي الفيتنامية.

إجراءات فيتنامية عاجلة

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الفيتنامية أن الإعصار وصلت سرعة رياحه إلى نحو 133 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع أن يضرب اليابسة في وسط فيتنام مساء اليوم، في وقت أبكر من التقديرات السابقة بسبب سرعة تحركه.

في إقليم ها تنه، بدأت السلطات في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من المناطق المهددة، بينما وضع آلاف الجنود في حالة استعداد لمواجهة أي طوارئ.

إغلاق المطارات وتأثيرات متوقعة

هيئة الطيران المدني الفيتنامية أعلنت إيقاف الحركة الجوية مؤقتا في أربعة مطارات ساحلية، من بينها مطار دانانج الدولي، مع إعادة جدولة الرحلات لحماية الركاب وأطقم الطيران.

في الوقت نفسه، تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار في فيضانات محلية بعدة مناطق، بينها هيو وكوانج تري، ما يزيد من خطورة الأوضاع خصوصاً في المناطق المنخفضة القريبة من المجاري المائية.

حالة تأهب إقليمية

يذكر أن العديد من مراكز الأرصاد الجوية، من بينها مركز التحذير المشترك من الأعاصير (JTWC) ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA)، حذرت من استمرار موسم أعاصير نشط في غرب المحيط الهادئ لعام 2025، حيث يتوقع أن يشهد الإقليم عدداً من العواصف المدارية الشديدة خلال الأشهر المقبلة.

