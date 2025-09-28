حالة طوارئ قصوى.. إعصار بوالوي يضرب هذه المناطق

تشهد العديد من دول آسيا إجراءات صارمة وذلك بسبب إعصار بوالوي حيث يعد العاصفة الاستوائية العشرون والإعصار التاسع في موسم أعاصير المحيط الهادئ لعام 2025.

ونشأ بوالوي من اضطراب جوي قرب جزيرة ياب في 22 سبتمبر، قبل أن يشتد تدريجيا ويتحول إلى إعصار استوائي.

إجلاء الآلاف وإغلاق مطارات وسط البلاد

واتخذت فيتنام إجراءات طارئة مع اقتراب إعصار "بوالوي" من سواحلها الوسطى، حيث أعلنت السلطات إجلاء آلاف السكان من المناطق المعرضة للخطر وإغلاق عدد من المطارات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من فيضانات وأضرار واسعة.

وضرب بالفعل مناطق واسعة في الفلبين، خصوصا إقليمي بيكول وفيساياس الشرقية، متسببا في مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وحدوث فيضانات كبيرة، قبل أن يتجه غربا نحو الأراضي الفيتنامية.

إجراءات فيتنامية عاجلة

وأفادت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية الفيتنامية أن الإعصار وصلت سرعة رياحه إلى نحو 133 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع أن يضرب اليابسة في وسط فيتنام مساء اليوم، في وقت أبكر من التقديرات السابقة بسبب سرعة تحركه.

في إقليم ها تنه، بدأت السلطات في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص من المناطق المهددة، بينما وضع آلاف الجنود في حالة استعداد لمواجهة أي طوارئ.

إغلاق المطارات وتأثيرات متوقعة

هيئة الطيران المدني الفيتنامية أعلنت إيقاف الحركة الجوية مؤقتا في أربعة مطارات ساحلية، من بينها مطار دانانج الدولي، مع إعادة جدولة الرحلات لحماية الركاب وأطقم الطيران.

في الوقت نفسه، تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار في فيضانات محلية بعدة مناطق، بينها هيو وكوانج تري، ما يزيد من خطورة الأوضاع خصوصاً في المناطق المنخفضة القريبة من المجاري المائية.

حالة تأهب إقليمية

يذكر أن العديد من مراكز الأرصاد الجوية، من بينها مركز التحذير المشترك من الأعاصير (JTWC) ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية (JMA)، حذرت من استمرار موسم أعاصير نشط في غرب المحيط الهادئ لعام 2025، حيث يتوقع أن يشهد الإقليم عدداً من العواصف المدارية الشديدة خلال الأشهر المقبلة.