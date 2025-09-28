قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ المنوفية يكرم 3طلاب عثروا على مبلغ مالي كبير ويهديهم مكافآت
محافظ الدقهلية: لن نتهاون مع أي صور للعنف أو التنمّر ضد المرأة
كيف يؤدي المريض الصلاة؟.. الأزهر للفتوى يوضح
فاز بـ كأس الدنمارك.. من هو توماسبيرج مدرب الأهلي الجديد؟
تدفق كبير للقوافل المصرية عبر رفح محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة
قطاع المعاهد الأزهرية يطلق تطبيق القارئ الإلكتروني للمصحف الشريف
سلامة الغذاء: 185 ألف طن صادرات غذائية مصرية إلى 180 دولة في أسبوع
الزراعة: التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة ملحة لمواكبة المتغيرات العالمية
الحبس 6 أشهر عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته
الداخلية تكشف ملابسات فيديو مطاردة "توك توك" مسروق بالإكراه في الجيزة
وزير خارجية إيران: نرفض إعادة تفعيل قرارات منتهية بموجب القرار "2231"
تصاعد الحرب في غزة.. مصر تواصل دورها السياسي والإغاثي دعماً للشعب الفلسطيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فيتنام تغلق المطارات وتجلي آلاف الأشخاص مع اقتراب وصول الإعصار "بوالوي"

الاعصار بوالوي
الاعصار بوالوي
أ ش أ

أغلقت السلطات في فيتنام اليوم /الأحد/ المطارات، كما قامت بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم، وذلك مع اقتراب وصول الإعصار "بوالوي" القوي إلى البلاد.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفيتنامية - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار مناطق وسط فيتنام خلال الساعات القادمة.. مشيرة إلى أن سرعة الرياح المصاحبة له في الوقت الحالي تبلغ 133 كيلو مترا في الساعة.
وحذرت الهيئة من قوة الإعصار وسرعة الرياح المصاحبة له، حيث أنها سيكون لها تأثير على نطاق واسع ومن الممكن أن تتسبب في حدوث كوارث طبيعية متعددة في وقت واحد كالفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية.
بدورها.. أعلنت هيئة الطيران المدني في فيتنام أنها أوقفت العمليات في أربعة مطارات ساحلية اعتبارا من اليوم بما في ذلك مطار "دا نانج" الدولي، كما تم تغيير مواعيد مغادرة العديد من الرحلات الجوية.
من جانبها، بدأت السلطات في إقليم "ها تينه" بوسط البلاد في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة استعداد آلاف الجنود للمساعدة في جهود الإنقاذ مع اقتراب وصول الإعصار إلى البلاد، كما أوضحت الحكومة أن الأمطار الغزيرة تسببت بالفعل في حدوث فيضانات في منطقتي "هوي" و"كوانج تري".
 

