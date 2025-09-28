فيتنام تغلق المطارات وتجلي آلاف الأشخاص مع اقتراب وصول الإعصار "بوالوي"

أغلقت السلطات في فيتنام اليوم /الأحد/ المطارات، كما قامت بإجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم، وذلك مع اقتراب وصول الإعصار "بوالوي" القوي إلى البلاد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفيتنامية - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه من المتوقع أن يضرب الإعصار مناطق وسط فيتنام خلال الساعات القادمة.. مشيرة إلى أن سرعة الرياح المصاحبة له في الوقت الحالي تبلغ 133 كيلو مترا في الساعة.

وحذرت الهيئة من قوة الإعصار وسرعة الرياح المصاحبة له، حيث أنها سيكون لها تأثير على نطاق واسع ومن الممكن أن تتسبب في حدوث كوارث طبيعية متعددة في وقت واحد كالفيضانات والسيول والانهيارات الأرضية.

بدورها.. أعلنت هيئة الطيران المدني في فيتنام أنها أوقفت العمليات في أربعة مطارات ساحلية اعتبارا من اليوم بما في ذلك مطار "دا نانج" الدولي، كما تم تغيير مواعيد مغادرة العديد من الرحلات الجوية.

من جانبها، بدأت السلطات في إقليم "ها تينه" بوسط البلاد في إجلاء أكثر من 15 ألف شخص ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة استعداد آلاف الجنود للمساعدة في جهود الإنقاذ مع اقتراب وصول الإعصار إلى البلاد، كما أوضحت الحكومة أن الأمطار الغزيرة تسببت بالفعل في حدوث فيضانات في منطقتي "هوي" و"كوانج تري".

