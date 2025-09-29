7 كلمات تلين القلوب.. رددها عند مقابلة من تخافه

كشف الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن 7 كلمات لو قلتهم قبل الدخول على أي أحد تخافه يغير الله قلبه تجاهك.

وأوضح “ أبو بكر”، أن الـ7 كلمات هي:

سبحان الله الواحد القهار

سبحان الله الإله الواحد الذي ليس غيره أحد

سبحان الله الذي ليس بعدله شيء

سبحان الله الدائم القديم الذي لا ند له ولا عديل

سبحان الله الذي يحيي ويميت

سبحان الله الذي هو كل يوم فى شان

سبحان الذي خلق ما يري وما لا يرى

سبحان الذي علم كل شيء بغير تعليمثم تدعو الله وتقول (( اللهم إني أسألك بحق هذه الكلمات وحرمتهن أن تفعل بي كذا وكذا))، تدعو الله بيقين فالله الذي يغير ولا يتغير سيغير الكون كله لأجلك.

دعاء يذهب الخوف الشديد من شخص يهددني

اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جاراً من شر خلقك كلهم جميعاً أن يفرط علي أحد وأن يبغي علي عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلّا أنت.

اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني، أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك.

ربى لا تكلنى إلى أحد، ولا تحوجنى إلى أحد، وأغننى عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، وهو الواحد الفرد الصمد.

لا شريك له ولا ولد، خذ بيدى من الضلال إلى الرشد، ونجني من كل ضيق ونكد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذى لا يضر مع اسمه سم ولا داء.

بسم الله أصبحت على الله توكلت، بسم الله على قلبى و نفسى بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلى ومالى، بسم الله على ما اعطاني ربي، لا أشرك به شيئاً.

الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك، ولا إله غيرك.

اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى، ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد.

ومن شر قضاء السوء، ومن كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على شيء حفيظ إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبى الله، لا إله إلا هو عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.