رايح جاي.. نجوم يرفعون شعار "انفصال واحد لا يكفي"

شهد الوسط الفني بعض حالات الزواج والطلاق أكثر من مرة حيث يعود الطرفين الى بعضهما بعد الانفصال الأول ولكن سرعان ما يأتي الانفصال الثاني والثالث أيضا رافعين شعار “زواج وطلاق رايح جاي” وهو ما ما نرصده فى التقرير التالي.

شيماء سيف وكارتر

تصدرت الفنانة شيماء سيف محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بعد أنباء إعلان انفصالها للمرة الثانية عن زوجها المنتج محمد كارتر، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات بين جمهور الثنائي ومحبيهما.

وعلم موقع صدى البلد من مصادر خاصة أن الثنائي قد انفصلا بالفعل، وبات كل منهما يسكن في منزل خاص، فيما لم يتم حتى الأن الإعلان عن الطلاق بشكل علني أو رسمي.

وتأتي هذه الأنباء، بعد حذف شيماء سيف لزوجها من قائمة الأصدقاء على “إنستجرام”، عقب نحو 6 أشهر فقط من عودتهما مجددًا عقب الانفصال الأول، الأمر الذي أعاد علاقتهما إلى واجهة النقاش عبر مواقع التواصل، خاصة مع التكتم النسبي الذي يحيط بكواليس الانفصال الجديد.

كانت شيماء سيف أعلنت منذ فترة طلاقها من زوجها محمد كارتر، وذلك بعد زواج دام ست سنوات، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتهما، ومن جانبه كتب محمد كارتر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام قائلًا": "لا أنافس أحدا على مكانتي، من لا يكتفي بي أتنازل عنه"، وهو ما أثار تساؤل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يتساءل عن السبب وراء ذلك الأمر.

وفى شهر فبراير الماضى، وتحديدا يوم 3 فبراير أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وعلقت قائلة على حسابها على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

أحمد السقا ومها أحمد

أما الفنان أحمد السقا أعلن انفصاله رسميًا، عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أحمد السقا يفجر مفاجأة عن طلاقه من مها الصغير:

وقال أحمد السقا: “عشان الناس اللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبدالمنعم، منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وقد تردد كثيرا ان احمد السقا ومها الصغير قد انفصلا من قبل مرتين ولكن لم يتم الإعلان الرسمي لهما حتى المرة الثالثة التى خرج فيها الطرفين عن صمتهما.

شيرين وحسام حبيب

كما أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل الواسع بعد الكشف عن عودتها للمرة الثالثة الى طليقها حسام حبيب بعد انفصالهما منذ فترة قصيرة.

بداية قصة زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

قصة زوج وطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب استمرت 6 سنوات حيث تم الزواج الأول بينهما فى عام 2018 حيث ظن الكثير من عشاقهما أن هذه الزيجة ستستمر مدى الحياة خاصة انهما كانا يحبان بعضهما البعض وهو ما اعلنته شيرين وحسام فى كثير من اللقاءات التلفزيوينة ولكن بعد فترة قصيرة وتحديدا عام 2021 واجهت علاقتهما عاصفة شرسة كانت سببا فى انفصال الطرفين وذلك بعد سلسلة من الأزمات والاحداث المؤسفة التى مرت بها شيرين عبد الوهاب دفعتها للخروج عن صمتها وكشف التفاصيل فى عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

وخرجت شيرين عبد الوهاب وقتها عن صمتها مؤكدة انها تعرضت إلى أزمة نفسية صعبة بسبب حسام حبيب الذى قام بحلق شعرها وتسبب فى ادمانها للمخدرات وهو الامر الذى نفاه تماما حسام حبيب كما تم احتجاز شيرين عبد الوهاب فى إحدى المستشفيات لعلاج الادمان ولكنها دعت عدد من محبيها والمقربين منها لمساعدتها فى الخروج من ازمتها وحدث وقتها الطلاق.

ولم تستمر الأزمة طويلا بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حتى تقرر العودة له مرة أخرى ليتزوجا مجددا بعد سلسلة من الأزمات التى نشبت بينهما وبعد قرارها بالتنازل عن جميع القضايا التى رفعتها عليه بسبب استيلائه على اموالها كما ذكرت أحد بيناتها.

وفى أغسطس 2023 خرجت انباء تفيد بانفصالهما مجددا وعلم “صدى البلد” أن خلاف قد حدث بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، وذلك أثناء تواجد الثنائي في الساحل الشمالى.

وتدخل بعض المقربين لمحاولة إنهاء الخلاف، خاصة أنه كان متواجدًا معها في جدة، خلال الحفل الذي تألقت فيه.