قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالقانون.. غرامة يومية لـ ملاك العقارات حال إهمالهم صيانة المصاعد
الكنيست يبحث قانونًا لإعدام الأسرى الفلسطينيين.. ومرصد الأزهر يحذر: الاحتلال يتلاعب بحياتهم
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رايح جاي.. نجوم يرفعون شعار "انفصال واحد لا يكفي"

شيماء سيف وزوجها كارتر
شيماء سيف وزوجها كارتر
أحمد إبراهيم

شهد الوسط الفني بعض حالات الزواج والطلاق أكثر من مرة حيث يعود الطرفين الى بعضهما بعد الانفصال الأول ولكن سرعان ما يأتي الانفصال الثاني والثالث أيضا رافعين شعار “زواج وطلاق رايح جاي” وهو ما ما نرصده فى التقرير التالي. 

شيماء سيف وكارتر

تصدرت الفنانة شيماء سيف محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية؛ بعد أنباء إعلان انفصالها للمرة الثانية عن زوجها المنتج محمد كارتر، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وتساؤلات بين جمهور الثنائي ومحبيهما.

وعلم موقع صدى البلد من مصادر خاصة أن الثنائي قد انفصلا بالفعل، وبات كل منهما يسكن في منزل خاص، فيما لم يتم حتى الأن الإعلان عن الطلاق بشكل علني أو رسمي.

وتأتي هذه الأنباء، بعد حذف شيماء سيف لزوجها من قائمة الأصدقاء على “إنستجرام”، عقب نحو 6 أشهر فقط من عودتهما مجددًا عقب الانفصال الأول، الأمر الذي أعاد علاقتهما إلى واجهة النقاش عبر مواقع التواصل، خاصة مع التكتم النسبي الذي يحيط بكواليس الانفصال الجديد.

كانت شيماء سيف أعلنت منذ فترة طلاقها من زوجها محمد كارتر، وذلك بعد زواج دام ست سنوات، وطالبت الجميع باحترام خصوصيتهما، ومن جانبه كتب محمد كارتر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام قائلًا": "لا أنافس أحدا على مكانتي، من لا يكتفي بي أتنازل عنه"، وهو ما أثار تساؤل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ يتساءل عن السبب وراء ذلك الأمر.

شيماء سيف وزوجها

وفى شهر فبراير الماضى، وتحديدا يوم 3 فبراير أعلنت الفنانة شيماء سيف انفصالها عن زوجها محمد كارتر، وعلقت قائلة على حسابها على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل، تم الانفصال بينى وبين زوجى، وربنا المعوض بإذن الله، برجاء احترام رغبتى وإنى مش حابة أتكلم في الموضوع ودعواتكم بالخير".

أحمد السقا ومها أحمد 

أما الفنان أحمد السقا أعلن انفصاله رسميًا، عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أحمد السقا يفجر مفاجأة عن طلاقه من مها الصغير:

وقال أحمد السقا: “عشان الناس اللي بتسأل أنا والسيدة مها محمد عبدالمنعم، منفصلين منذ 6 شهور، وتم الطلاق منذ شهرين تقريبا وأعيش حاليا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين، وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وقد تردد كثيرا ان احمد السقا ومها الصغير قد انفصلا من قبل مرتين ولكن لم يتم الإعلان الرسمي لهما حتى المرة الثالثة التى خرج فيها الطرفين عن صمتهما. 

أحمد السقا ومها الصغير

شيرين وحسام حبيب

كما أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل الواسع بعد الكشف عن عودتها للمرة الثالثة الى طليقها حسام حبيب بعد انفصالهما منذ فترة قصيرة.

بداية قصة زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

قصة زوج وطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب استمرت 6 سنوات حيث تم الزواج الأول بينهما فى عام 2018 حيث ظن الكثير من عشاقهما أن هذه الزيجة ستستمر مدى الحياة خاصة انهما كانا يحبان بعضهما البعض وهو ما اعلنته شيرين وحسام فى كثير من اللقاءات التلفزيوينة ولكن بعد فترة قصيرة وتحديدا عام 2021 واجهت علاقتهما عاصفة شرسة كانت سببا فى انفصال الطرفين وذلك بعد سلسلة من الأزمات والاحداث المؤسفة التى مرت بها شيرين عبد الوهاب دفعتها للخروج عن صمتها وكشف التفاصيل فى عدد من وسائل الإعلام المختلفة.

وخرجت شيرين عبد الوهاب وقتها عن صمتها مؤكدة انها تعرضت إلى أزمة نفسية صعبة بسبب حسام حبيب الذى قام بحلق شعرها وتسبب فى ادمانها للمخدرات وهو الامر الذى نفاه تماما حسام حبيب كما تم احتجاز شيرين عبد الوهاب فى إحدى المستشفيات لعلاج الادمان ولكنها دعت عدد من محبيها والمقربين منها لمساعدتها فى الخروج من ازمتها وحدث وقتها الطلاق.

ولم تستمر الأزمة طويلا بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب حتى تقرر العودة له مرة أخرى ليتزوجا مجددا بعد سلسلة من الأزمات التى نشبت بينهما وبعد قرارها بالتنازل عن جميع القضايا التى رفعتها عليه بسبب استيلائه على اموالها كما ذكرت أحد بيناتها.

وفى أغسطس 2023 خرجت انباء تفيد بانفصالهما مجددا وعلم “صدى البلد” أن خلاف قد حدث بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، وذلك أثناء تواجد الثنائي في الساحل الشمالى.

وتدخل بعض المقربين لمحاولة إنهاء الخلاف، خاصة أنه كان متواجدًا معها في جدة، خلال الحفل الذي تألقت فيه.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب حسام حبيب أحمد السقا مها الصغير شيماء سيف محمد كارتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

حسن شاكوش يواسي حمو بيكا :ربنا يفك كربك

بعد حبسه .. حسن شاكوش يدعم حمو بيكا: ربنا يفك كربك ويرجعك لينا

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين اليوم رسمياً

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

القراخ والبيض

بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم

ضربوها وعوروها في وشها لغاية ما أغمى عليها.. ولية أمر وأولادها ينصبون كمينًا لتلميذة في الهرم|صور

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

ترشيحاتنا

الذمة المالية للزوجة وحقها في مرتبها

ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟.. الإفتاء تجيب

قضاء صلاة الضحى

حكم قضاء صلاة الضحى لمن فاتته.. الإفتاء توضح

الجنة

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

بالصور

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب
نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

أكثر الأبراج ذكاء .. من هم أصحاب العقول اللامعة؟

الابراج
الابراج
الابراج

طرح البوسترات الرسمية لأبطال مسلسل لينك والعرض خلال شهر أكتوبر

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

فيديو

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: فلسطين والوعد الإلهي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

المزيد