ترتيبات خاصة بخط المترو الثالث استعدادا لمباراة الأهلي والزمالك

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الانفاق، عن استعداد محطاتها، ولا سيما محطتي الاستاد وأرض المعارض، لاستقبال جماهير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها غدًا الاثنين في تمام الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تشغيل قطار كل 4.5 دقيقة على الخط الأخضر الثالث بين محطتي الكيت كات وعدلي منصور، لتسهيل وصول الجماهير إلى الاستاد في أسرع وقت ممكن.

كما أشارت إلى أن الفاصل الزمني بين القطارات على فرعي جامعة القاهرة ومحور روض الفرج حتى محطة الكيت كات سيبلغ 9 دقائق، بما يضمن انتظام حركة القطارات وتخفيف الكثافات المتوقعة.

وأكدت الشركة أن هذه الترتيبات تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمة آمنة وميسرة للجماهير، ودعت الركاب للاستمتاع برحلتهم عبر الخط الأخضر الثالث وتشجيع فرقهم في أجواء مريحة.