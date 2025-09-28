طيار هندي: لم نشترِ «سو‑57».. وما يقال عن ثغرات دفاعية أكاذيب باكستانية

قال أوميش شاستري، طيار مقاتل متقاعد في سلاح الجو الهندي، إن نيودلهي تدرس حالياً شراء مقاتلات سو‑57 الروسية، موضحاً أن الأمر يندرج في إطار «مباحثات جارية مع المصنعين والحكومات» وأن «القرار يعود للحكومة».

وأضاف شاستري، خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج «العالم شرقا»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «حتى الآن لم تُبرم أي صفقة أو اتفاق؛ ثمة أمور قيد التقييم وسيُعلن عن مزيد من التفاصيل لاحقاً، لكن الطائرات لم تُشترَ فعلاً».

ورداً على تساؤلات عن وجود «ثغرات» في الدفاعات الهندية ـــ التي ربطها بعض المراقبين بالعملية الأخيرة (عملية سندور) في مايو الماضي أو بإمكانية مواجهة مع باكستان أو تنافس مع مقاتلات صينية حصلت عليها باكستان ـــ وصف شاستري هذه الادعاءات بأنها «دعاية مُضلِّلة».

وتابع: «أعتقد أنها بروباجندا دُوِّجت من قبل باكستان وبعض الدول الأخرى، لم تكن هناك أي ثغرات ولا أي دلائل على ذلك»، مؤكدًا أن الأداء الميداني الذي رُصد «يشير بوضوح إلى أن الهند مستعدة وقادرة على التعامل مع أي عدوان إذا لزم الأمر».

وختم بالقول، إن الموضوع لا يتعلق بوجود خلل أساسي في القدرات، بل بـ«زيادة القدرات وتحسين الأداء» لدى سلاح الجو عبر تعزيز الأسطول وتحديثه.

https://www.youtube.com/shorts/Pjf52l1wC-4