فن وثقافة

ندوة بمهرجان الغردقة السينمائي تطالب بتسهيل تصوير الأفلام بالمواقع السياحية

جانب من الندوة
جانب من الندوة
سعيد فراج

أقام مهرجان الغردقة لسينما الشباب ندوة ظهر اليوم ـ الأحد ـ عن "علاقة السينما والسياحة"؛ شارك فيها مجموعة من السينمائين وخبراء بمجال السياحة، وإدارتها الكاتب الصحفي قدري الحجار، مدير  المهرجان.

وفي بداية الحوار قال الفنان محمد رضوان، بشكر المهرجان على تقديم أفلام عن دور السياحة، وعرض أماكن لقطات من مواقع سياحية  لا نراها إلا من خلال الافلام.

أضاف يوجد أماكن سياحية كثيرة في مصر يمكن التصوير فيها، ولكنها تحتاج تصاريح للتصوير، وأتمنى أن يتم تسهيل الحصول على هذه التصاريح لنمكن من التوسع أكثر وأكثر في تصوير تلك المشاهد الخاصة بالسياحة.

وأشار إلى  ان هناك مسلسل بالكامل تم تصويره في بورسعيد مثلاً، وبالتالي رأينا أماكن لم نراها من قبل ولم نشاهدها الا من خلال المسلسل. 
وشكر الدكتور يوسف الملاح، الاستاذ بأكاديمية الفنون ،  السيناريست محمد الباسوسي  لإتاحة فرصة التواجد بالغردقة، واختياره ضمن  لجنة تحكيم أفلام الطلبة.
أكد على ضرورة التوسع في تصوير  افلام تسجيلية توثق.
وقال: يحب تصوير أفلام تسجيلية يمكنها أن تجذب عدد أكبر من السياح، وهو ما نفتقده كثيرا في الأفلام الروائية المصرية ، نظرا لصعوبة الحصول على التصاريح والمغالاة في الرسوم.
أضاف: للأسف ايضا نخسر كثير من الأفلام الأجنبية الراغبة بالتصوير في مصر بسبب عدم دخول كاميرات، البيروقراطية، والإجراءات الكثيرة، ومن هنا يضطروا للتصوير في بلاد أخرى أخرى تتيح لهم مواقع بديلة.


وطالب الملاح وزارة الثقافة بعمل تسهيلات، لدخول كاميرات وتصوير أفلام أجنبية لمصر وخاصة مع وجود أماكن كبيرة تستحق التصوير، والدعاية لها من خلال السوشيال ميديا.

وقال الخبير السياحي، الدكتور عاطف عبداللطيف، ان السياحة والفن وجهان لطائر واحد وعنصرين مهمين لمصر نحتاجهم في الفترة المقبلة، ولذلك كانت فكرة الفيلم السياحي.
مؤكدا ان مصر تمتلك أماكن كثيرة تستحق التصوير والدعاية لها، بدلا من التصوير في أماكن مغلقة.
واطالب صناع السينما بتصوير واظهار مصر بشكل أكبر، خاصة على النيل والشوارع الواسعة والجميلة، والأكلات المصرية مثلا.
واضاف أنه عندما يصور  في سانت كاترين والغردقة والبحر، يساهم هذا  بالتالي يجذب سياح أكثر لهذه المكان.

وشدد على ضرورة تسهيل اصدار التصاريح لسهولة التصوير والبعد عن الروتين في الاجراءات.

ونوه الى يوم السياحة العالمي والذي يوافق 
٢٧ سبتمبر، واستطعنا جذب عدد كبير من السياح  بفضل جهود المصريين الذين روجوا وقدموا التسهيلات في الغردقة والخدمات.
اضاف: يجب على الدولة ان يكون لديها الوعى الكامل بدور الفن في دعم السياحة، والتنسيق بين وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة، للعمل من أجل ذلك، مؤكدا ان مصر تمتلك مقومات سياحية وثقافية تؤهلها للتربع على عرش الدول السياحية.


قال المخرج السعودي عمر الجاسر، ان  السينما السعودية أستفادت من التجارب السابقة، وجميع الجهات من وزارات الثقافة والشباب والسياحة وغيرها كلها نجحت في استقطاب الفنانين من شتى بقاع العالم للتصوير في السعودية.

اضاف: فتحنا باب المشاركة للجميع للتصوير ، مشيرا لتقديم  تخفيضات ما بين ٤٠ و ٦٠ ٪؜ للرسوم، لاستقطاب الاعمال الفنية والرياضية والسياحية.

وأكد ان الفن والسياحة هما مشروع وطني السعودية والجميع يعمل عليه.

مهرجان الغردقة ندوات مهرجان الغردقة أفلام ومهرجانات

