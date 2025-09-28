انتخاب مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)

نجحت جمهورية مصر العربية في الحصول على عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) عن الفئة الثانية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت يوم ۲۷ سبتمبر ۲۰۲٥ ، في إطار الدورة ٤٢ للجمعية العمومية للمنظمة بمقرها في مدينة مونتريال الكندية.

ويعد هذا الفوز تتويجا للمكانة التي تحظى بها مصر في مجال الطيران المدني، وتأكيداً للثقة التي توليها المنظمة للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر فى المنظمات الدولية المتخصصة.

كما يجسد اختيار مصر ثمرة الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة المصرية، بما يسهم في تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية، ويرسخ إسهامها في تطوير المنظومة متعددة الأطراف بما يخدم أهداف التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما تسهم عضوية مصر في مجلس الإيكاو في دعم سياسات النقل الجوي العالمي، بما يعزز أمن وسلامة الطيران المدني، ويدعم حركة التجارة الدولية والسياحة، ويخدم مصالح الدول النامية والتجمعات الإقليمية.