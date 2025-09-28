للمرة الأولى عالميًا... الأولمبياد الخاص المصري ينظم مسابقات وطنية في الأنشطة الحركية للاعبين من شديدي الإعاقات

في إنجاز عالمي جديد بضاف إلى سجل الاولمبياد الخاص المصري ، نظم الأولمبياد الخاص المصري اليوم فعاليات المسابقات الوطنية للأنشطة الحركية (MATP) المخصصة للاعبين من شديدي الإعاقات، وذلك بصالة كرة اليد بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، وسط أجواء مليئة بالحماس والفرح والدمج الحقيقي.

شهد حفل افتتاح المسابقات من الاولمبياد الخاص المصري الاستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني والاستاذ عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني والاستاذ طارق النجار مدير المبادرات وعدد من القيادات والمدربين وأولياء الأمور.

وفي تصريح خاص، أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أن تنظيم هذه المسابقات يشكل نقلة نوعية في مسيرة دعم اللاعبين من شديدي الإعاقات، قائلًا هذه الفئة من أبنائنا هي الأكثر احتياجًا للرعاية والاهتمام، وتنظيم تلك المسابقات يمنحهم فرصة حقيقية للتعبير عن قدراتهم والمشاركة في حدث رسمي يليق بهم ، ونحن ملتزمون بتخصيص حدثين سنويًا ضمن خطة البرنامج للاعبين من شديدي الإعاقات، حتى يكون لهم حضور دائم وفرص مستمرة للنجاح والمنافسة".

كما أعرب تهامي عن تقديره الكبير لدور أولياء الأمور والمدربين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث، مشيرًا إلى أن دعم الأسر والمجتمع يمثل أساس نجاح منظومة الدمج التي يسعى الأولمبياد الخاص لترسيخها.

وتعد هذه المسابقة الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث يتم للمرة الأولى تنظيم مسابقات رسمية ومستقلة للأنشطة الحركية (MATP) للاعبين من شديدي الإعاقات، بعد أن اقتصرت السنوات الماضية على إعداد المدربين ومشاركات محدودة لبعض اللاعبين في رياضات مثل السباحة. ويأتي هذا الحدث تتويجًا لجهود الأولمبياد الخاص المصري في تمكين كافة فئات اللاعبين ودمجهم في الأنشطة الرياضية الملائمة لقدراتهم.

وشهدت المسابقات مشاركة ٩٨ لاعبًا ولاعبة من مختلف محافظات الجمهورية، مثلوا عددا من الهيئات المسجلة ببرنامج الأولمبياد الخاص المصري، وتنافسوا في مجموعة من السباقات التالية سباق البيسبول: 15 لاعبًا (7 بنين – 8 بنات)وسباق البولينج: 53 لاعبًا (29 بنين – 24 بنات)و سباق الرمي بأكياس الرمل: 46 لاعبًا (26 بنين – 20 بنات).

وشهد المستوى الأول (أنشطة الطرف العلوي) بمشاركة 57 لاعبًا (31 بنين – 26 بنات) وقد شملت سباقات (البيسبول – البولينج – أكياس الرمل) وركل الكرة بالقدم على مرمى بمشاركة 14 لاعبًا (11 بنين – 3 بنات)وسباق القفز للأمام بمشاركة لاعبان (1 بنين – 1 بنات) وسباق الجري لمسافة 15م: 16 لاعبًا (12 بنين – 4 بنات).

بينما شهد المستوى الثاني (أنشطة الطرف السفلي) مشاركة 16 لاعبًا (12 بنين – 4 بنات) شاركوا في (ركل الكرة بالقدم على مرمى – القفز للأمام – الجري لمسافة 15م)وسباق نقل الأجسام من جانب لآخر بمشاركة 7 لاعبين (4 بنين – 3 بنات) وسباق الزحف على بطن ممدود بمشاركة لاعبان (2 بنين) وسبق الزحف من تحت حواجز بمشاركة 7 لاعبين (4 بنين – 3 بنات).

وجاء المستوى الثالث (أنشطة الطرف العلوي والسفلي) بمشاركة 8 لاعبين (5 بنين – 3 بنات) شاركوا في (ركل الكرة بالقدم على مرمى – القفز للأمام – الجري لمسافة 15م).

بينما شهدت المسابقات سباق السباحة لمسافة 10م بالمساعدة بمشاركة 6 لاعبين (2 بنين – 4 بنات) وسباق السباحة لمسافة 15م بالمساعدة بمشاركة 11 لاعبًا (7 بنين – 4 بنات).

وقبل انطلاق المسابقات حرصت اللجنة الفنية والطبية بالأولمبياد الخاص المصري على إجراء تقييم شامل لجميع اللاعبين، للتأكد من توافق إعاقاتهم مع الفئة المستهدفة وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة من الأولمبياد الخاص الدولي.

وقد أقيمت الفعاليات وفق قواعد وقوانين الأولمبياد الخاص الدولي، حيث انطلقت المسابقات بحفل افتتاح رسمي تضمن فقرات تعريفية وكلمة ترحيبية وأداء النشيد الوطني ورفع علم الأولمبياد الخاص، وحمل شعلة المسابقات أعقبه تنفيذ عملية التقسيم الفني، ثم انطلاق السباقات النهائية، واختُتم اليوم بتكريم وتتويج جميع اللاعبين المشاركين بالميداليات والشارات .

ويأتي تنظيم هذه المسابقة ضمن الخطة السنوية للأولمبياد الخاص المصري، التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة وتوفير فرص رياضية آمنة وعادلة لجميع فئات اللاعبين، تعزيزًا لقيم الدمج والمساواة، وتأكيدًا على أن الرياضة حق للجميع.