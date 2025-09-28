ميلود حمدي يعلن قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

أعلن الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني لفريق الإسماعيلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة البنك الأهلي باستاد الإسماعيلي في الخامسة مساء غدا الأثنين في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري



وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:-

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الله جمال، عبد الله محروس

الدفاع: محمد نصر ، محمد عمار، إبراهيم النجعاوي، عبد الكريم مصطفى، حسن منصور ، محمد إيهاب

الوسط: محمد سمير كونتا، محمد عبد السميع، إبراهيم عبد العال، عمر القط، عبد الرحمن كتكوت، عمرو السعيد، محمد بحيرى، إيريك تراورى، محمد خطارى

الهجوم: حسن صابر، خالد النبريصى، نادر فرج



واختتم فريق الاسماعيلى بقيادة الجزائري ميلود حمدى تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الاثنين باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري.

