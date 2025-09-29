اليوم.. المصري للدراسات الاقتصادية يناقش تغيرات الأسواق المالية عالميا

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الإثنين، ندوة مهمة بعنوان: "نظرة على الأسواق المالية: الربع الثالث من عام 2025"، يتم خلالها عرض ومناقشة ما حدث فى الأسواق المالية عالميا وتأثيراتها على الأسواق الناشئة والاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو التقرير الذى بدأ المركز إعداده شهريا اعتبارا من يناير 2024، ويتم عرض ومناقشة نتائجه بصورة ربع سنوية، بهدف فهم الأسواق المالية فى ظل التشابكات الكبيرة لها وتأثيراته عالميا وإقليميا ومحليا.

تغيرات عالمية وأثرها علي الأسواق الناشئة

ويركز التقرير على عدد من الدول لدراسة أسواقها، وهى الدول التى يركز المصري للدراسات الاقتصادية على دراستها فى تقاريره، وهى مجموعة الدول المتقدمة وتشمل أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وكندا، ومجموعة الدول المنافسة ودول الجوار وهى دول الأسواق الناشئة مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا وتركيا والمغرب والإمارات، ويركز التقرير على دراسة المتغيرات التي تحدث فى الدول المتقدمة وتأثيراتها على الدول الناشئة والاقتصاد المصري، ولا يتضمن وضع توقعات مستقبلية.

ويعرض عمر الشنيطي الاستشارى بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أهم نتائج التقرير، ويعقب عليه كل من: شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، والدكتور محمد فؤاد رئيس مركز العدل لدراسات السياسات العامة، وعلاء الدين سبع رئيس مجلس إدارة شركة بساطة القابضة للمدفوعات المالية، و د. أليكس سيجورا-أوبيرجو ممثل مقيم أول، لصندوق النقد الدولي، جمهورية مصر العربية، وتدير الندوة د. عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز.