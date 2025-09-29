قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار محافظة القليوبية | حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب وندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية وحملة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بشوارع بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.. كان أبرزها :

حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب بالقليوبية 

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق لكل منهما، على خلفية اتهامها النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على خدمات شركة الغاز، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشاء وإدارة موقع إلكتروني وهمي منسوب لشركة الغاز على شبكة الإنترنت.


وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي يضم شقيقين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على خدمات شركة الغاز، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إنشاء وإدارة موقع إلكتروني وهمي منسوب لشركة الغاز على شبكة الإنترنت.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد من بطاقات الدفع الإلكتروني – 5 هواتف محمولة "بفحصها فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي"، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بالقليوبية 

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بالطابق الثالث بمنطقة قهوة شرف بدائرة قسم ثانٍ شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وذلك لمعرفة أسباب الحريق.
كان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب الحريق، حيث انتقلت القوات بقيادة المقدم مدحت ممدوح، رئيس وحدة إطفاء بهتيم، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعمتين بسيارة إسعاف.
وبفضل جهود رجال الإطفاء، تمت السيطرة على النيران وتنفيذ عمليات التبريد لمنع تجددها أو امتدادها للعقار والمباني المجاورة.
وكشفت المعاينة عن نشوب الحريق داخل الشقة السكنية دون تسجيل إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث.

حملة لإزالة الإشغالات ورفع المخلفات بشوارع بشبرا الخيمة 

قادت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية ،حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة، بمشاركة محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا، ومحمود عدوان نائب رئيس حي غرب شبرا.
 وجاءت الحملة في إطار حرص محافظة القليوبية على تحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين.
 وشهدت الحملة تنفيذ أعمال نظافة موسعة ورفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والميادين، مع فتح حارات مرورية لتسهيل حركة المواطنين والسيارات. كما تابعت الحملة التصدي لظاهرة التعديات واستغلال المساحات العامة دون تراخيص قانونية، حيث تم إزالة الأكشاك غير المرخصة وكل ما يشوه المظهر الحضاري للطرق والميادين.
 وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة المستمرة لفرض الانضباط ورفع كفاءة الشوارع، تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية بضرورة تكثيف الحملات اليومية للقضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على بيئة حضارية تليق بالمواطنين.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

