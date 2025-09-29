قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة ترامب تبحث طلب أوكرانيا للحصول على صواريخ توماهوك
أفضل صيغة لحمد الله.. دعاء يجمع المحامد كلها
حسام غالي خارج القائمة.. محمد علي خير يكشف مفاجأة في قائمة الخطيب
روع المواطنين في الحجيرات.. تفاصيل نهاية أسطورة صدام بعد مواجهة مع الشرطة بقنا
تعليق حركة الطيران في مطار بن جوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن
بسبب الإصابات.. أشرف داري خارج الأهلي في يناير
وفاة زوجة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني
الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المدارس الفنية الصناعية ودبلوم المدارس التكنولوجية.. رابط الاطلاع عليها
سمموا الكلب.. التحقيق مع 3 عمال إنشاءات حاولوا سرقة فيلا السفيرة إيمان محرم
تدابير مهمة لحماية سيارتك من السرقة.. احرص عليها
جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن
مصدر أمنى يكشف حقيقة احتجاز الأجهزة الأمنية سيدات وأطفال بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

افتكر اني قولتلك بلاش.. تعليق مثير من محمد هنيدي علي مباراة الأهلي والزمالك

محمد هنيدي
محمد هنيدي
يمنى عبد الظاهر

نشر الفنان محمد هنيدي مشهد من فيلمه وش إجرام، والتي شاركته البطولة الفنانة بشري، ومن إخراج وائل إحسان، حيث جاءت الصورة معبرة عن مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري، والتي ستلعب اليوم الاثنين على استاد القاهرة.

وسخر النجم محمد هنيدي من المباراة، حيث نشر صور من مشهد كوميدي جمعه مع إحدي الممثلين في الفيلم وعلق هنيدي على البوست قائلا: “افتكر إني قولتلك بلااااااااااااش”.

ويلعب الزمالك والأهلي، اليوم الاثنين، ضمن مباريات الدوري المصري، حيث تبدأ ضربه البداية للكلاسيكو في الساعة الثامنة مساء، ويحتل الزمالك المركز الأول بينما يأتي الأهلي بالمركز الثامن وفق جدول ترتيب الدوري.

على جانب آخر ينتظر النجم محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد «الجواهرجي» نهاية شهر ديسمبر، وهو من بطولة مني زكي، وأحمد السعدني، وتارا عماد.

الفنان محمد هنيدي وش إجرام الفنانة بشري الزمالك والأهلي الدوري المصري بطولة مني زكي وأحمد السعدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

صورة مستندات

مصرع فتاة اصطدمت سيارتها بعمود إنارة بشارع طرح البحر في بورسعيد

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

أسعار البنزين.. أرشيفية

«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار

الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد الأربعاء المقبل

سد النهضة

مخالفات إثيوبية جسيمة| مصر تُصعد ملف سد النهضة أمام الأمم المتحدة: بُنِي للخراب

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

اليوم.. انطلاق المؤتمر السنوي العاشر لقسم الأشعة التشخيصية بطب عين شمس

هيئة الدواء المصرية تشارك في اليوم الوطني العالمي لمكافحة التقزم وتؤكد دعمها لصحة الأطفال

هيئة الدواء المصرية تشارك في اليوم الوطني العالمي لمكافحة التقزم وتؤكد دعمها لصحة الأطفال

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة

بالصور

أفكار لانش بوكس صحي واقتصادي للمدرسة

اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي
اكلات لانش بوكس صجي

فيديو

المدرب الدانماركي توماس توماسبيرج

نادي بولندي يخطف توماس توماسبيرج من الأهلي

طليقة احمد مكي

دبلته في إيدي.. طليقة مكي تكشف علاقتها به الفترة الحالية‎

ايمان عبد اللطيف

بعد انتشار الطلاب في الحوش.. وزير التعليم يتدخل لحل أزمة ملعمي مدرسة المنيا

توليت الحقيقي

الملثم الغامض لم يعد سرا.. عنبة يعلن هوية توليت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

المزيد