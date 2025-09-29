افتكر اني قولتلك بلاش.. تعليق مثير من محمد هنيدي علي مباراة الأهلي والزمالك

نشر الفنان محمد هنيدي مشهد من فيلمه وش إجرام، والتي شاركته البطولة الفنانة بشري، ومن إخراج وائل إحسان، حيث جاءت الصورة معبرة عن مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري، والتي ستلعب اليوم الاثنين على استاد القاهرة.

وسخر النجم محمد هنيدي من المباراة، حيث نشر صور من مشهد كوميدي جمعه مع إحدي الممثلين في الفيلم وعلق هنيدي على البوست قائلا: “افتكر إني قولتلك بلااااااااااااش”.

ويلعب الزمالك والأهلي، اليوم الاثنين، ضمن مباريات الدوري المصري، حيث تبدأ ضربه البداية للكلاسيكو في الساعة الثامنة مساء، ويحتل الزمالك المركز الأول بينما يأتي الأهلي بالمركز الثامن وفق جدول ترتيب الدوري.

على جانب آخر ينتظر النجم محمد هنيدي عرض فيلمه الجديد «الجواهرجي» نهاية شهر ديسمبر، وهو من بطولة مني زكي، وأحمد السعدني، وتارا عماد.