قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نيكولاس ويليامز: الاتحاد الأوروبي لن يعزل إسرائيل كليًا كي لا يضر بعلاقته مع أمريكا
محافظ قنا يعلن موعد انطلاق التنفيذ الميداني لمبادرة القرية الصحية النموذجية
وزير إسرائيلي: غزة ثروة عقارية.. ومفاوضات مع الولايات المتحدة حول تقسيم نسب الأرض
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السقا يسلم محمد هنيدي تكريمه فى ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

محمد هنيدي
محمد هنيدي
تقى الجيزاوي

يقام حفل ختام الدورة ال15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي " دورة الفنان محمد هنيدي" يوم السبت المقبل 20  سبتمبر علي مسرح مكتبة الإسكندرية ، ومن المقرر ان يسلم الفنان احمد السقا صديقه الفنان محمد هنيدي التكريم وسط حضور عدد من نجوم المسرح العربي والدولي.  

وكانت كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي ( مسرح بلا إنتاج ) عن بوستر النجم محمد هنيدي حامل اسم الدورة الخامسة عشر في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر الجاري، ويُقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحت قيادة الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، الدكتور جمال ياقوت المؤسس والرئيس الشرفي للمهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.

مهرجان الأسكندرية المسرحي الدولي 

وقال الفنان إبراهيم الفرن مدير المهرجان: يتشرف مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) أن يطلق اسم دورته الخامسة عشرة على اسم الفنان الكبير محمد هنيدي، تقديراً لمسيرته المضيئة وإسهاماته التي فتحت أبواباً جديدة لجيل كامل من المبدعين، فالفن الحقيقي لا يقتصر على الإضحاك أو الإبهار فحسب، بل هو قوة ناعمة تصنع الوعي وتُغيّر نظرة المجتمع لنفسه، وهذا ما جسّده هنيدي بأعماله، حيث جمع بين البساطة والعمق، وأضحك القلوب ليبقى علامة مضيئة في تاريخ المسرح والسينما المصرية والعربية. 

مسيرة الفنان محمد هنيدي 

ويذكر أن الفنان محمد هنيدي ولد في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لكنه نشأ في حي إمبابة بمحافظة الجيزة بعدما انتقلت الأسرة إلى القاهرة لظروف عمل والده، وبدأ هنيدي حياته المهنية كمحاسب لكنه سرعان ما ترك وظيفته وانتقل للعمل في التمثيل الذي كان شغوفًا به منذ صغره، وتوجه لدراسة التمثيل في المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون في القاهرة، وتخرج منه في عام 1991 وبدأ عمله في التمثيل بأدوار ثانوية في السينما والمسرح، ثم اشتهر بأفلام ومسرحيات كوميدية من بطولته مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، وش إجرام، ألابندا، عفروتو، وغيرها وعاد للمشاركة مع يوسف شاهين من خلال فيلم اسكندرية كمان وكمان عام 1990 وحصد العديد من الجوائز ومنها جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2009، تم تكريمة في نفس العام من «مهرجان الرباط» في المغرب وذلك عن مجمل أعماله السينمائية التي قدمها طوال مشواره الفني وفي عام 2008 كرم في «مهرجان تطوان الدولي للسينما».

محمد هنيدي احمد السقا مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي أعمال محمد هنيدي تكريم محمد هنيدي فى مهرجان الاسكندرية المسرحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

سيحا

محمد يونس: فوجئت برحيل سيحا إلى الأهلي ولن أفرط فيه حتى بـ100 مليون جنيه

الدولار

سعر الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 17-9-2025

سيف زاهر

الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر

اجازة

4 أيام في سبتمبر.. ما موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ماذا تعني ظهور هذه الكلمة على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

بالصور

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط.. خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء
الإسعافات الأولية لهبوط الضغط ..خطوات سريعة تنقذك من الاغماء

نشرة المرأة والمنوعات| ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة.. أكلات خفيفة لا تشعرك بتأنيب الضمير بعد الـ 9 مساء

فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة
فستان مجسم.. ياسمين رئيس تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

الطلاق الصامت.. أسبابه وروشتة لإنقاذ العلاقة الزوجية

الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر
الطلاق الصامت.. حينما يعيش الزوجان تحت سقف واحد بلا مشاعر

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد