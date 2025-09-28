استشاري الأمراض الباطنة: اللقاح الروسي لعلاج السرطان قد يكون فعال للحماية من المرض

أكد الدكتور أحمد سعد، استشاري الأمراض الباطنة العامة، أن السرطان هو عبارة عن خلية حدث خلل في الوظيفة الجينية بها، مما يجعلها غير قادرة على القيام بمهامها المحددة في جسم الإنسان.

وقال احمد سعد، خلال تصريحات لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية "المحور"، أن اللقاح الروسي يعتبر علاج قد يكون فعال للحماية من المرض، مؤكدا أنه يمكن الحصول عليه بعد الإصابة بسرطان القولون والرئة والكبد والمخ.

وتابع استشاري الأمراض الباطنة العامة، أنه من الممكن ألا يؤثر اللقاح الروسي في أنواع سرطانات الدم، مؤكدا أنه اللقاح يعمل على تحفيز الجهاز المناعي وحماية الخلايات