ترسانة السمبسكاني قلعة صناعة السفن واليخوت بعزبة البرج بدمياط

عزبة البرج بلد الصيد والصيادين، تضم ٦٠% من حجم اسطول الصيد المصرى، وبها اكبر وأقدم ترسانة لصناعة السفن وهى ترسانة السمبسكانى.

تاريخ الترسانة ممتد لخمسة أجيال في صناعة اليخوت والمراكب والعائمات بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث تعد عزبة البرج المدينة الرئيسة لصناعة اليخوت والمراكب في مصر. وتغطي منشآت الترسانة مساحة ٧٠٠٠ متر مربع يعمل بها نحو ١٠٠ عامل محترف ينجزون أكثر من ٩٠٪ من مراحل التصنيع داخل الموقع.

وتنتج ترسانة السمبسكاني، بجانب اليخوت ومراكب النزهة والمراكب الشراعية، سفن الصيد ومعديات الركاب والسيارات، فضلاً عن أنصاف الغواصات السياحية وخزانات الوقود. ويقوم العمل داخل الترسانة على قيم أساسية موروثة عبر الأجيال، تقوم على الأمانة والاحترام والتكامل بين الخبرة والابتكار، بما يضمن تقديم منتجات عالية الجودة تلبي طموحات العملاء داخل مصر وخارجها.

وخلال مهرجان دمياط ٢٠٢٥ أشاد وفد اليونسكو بالترسانة ودورها الحيوي والهام في صناعه السفن واليخوت في مصر وتصديرها لدول العالم.

وأكد صلاح السمبسكانى، مالك الترسانة، أنه ورث الترسانة عن جده فالمهن يتوارثونه أبا عن جد وأبناء أيضا، والترسان قامت بتصنع يخوت تم تصديرها لدول العالم سواء الأوروبي أو العربي.

وأشار الى أن ترسانة السمبسكاني تمثل نموذجًا فريدًا للحفاظ على الحرف التراثية وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات العصر، واصبحت الترسانة واجهه لقلعه صناعه للسفن بدمياط.