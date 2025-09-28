هل يتأثر لاعبو الزمالك في قمة الدوري بالمستحقات المتأخرة؟

قال أيمن منصور، لاعب الزمالك الأسبق، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تشهد زخما كبيرا؛ باعتبارها من أفضل مباريات القمة في القارة والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها مباراة إبراز النجوم أنفسهم.

موضوع المستحقات المتأخرة

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: “على اللاعبين التركيز في المباراة وإخراج أفضل ما لديهم، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبي الزمالك بتقديم أفضل ما لديهم، والبعد عن ما يشغل بالهم وخاصة موضوع المستحقات المتأخرة، ومواصلة ترتيب جدول الدوري الممتاز”.

ونوه أيمن منصور على أن المدربين غدا سيكونوا كلمة السر في الفوز أو الخسارة، لأن لكل مباراة ظروفها ولاعبيها وضغطها، مستشهدا بعبد الله السعيد ودونجا وناصر ماهر وأحمد فتوح... وغيرهم من اللاعبين الذين شاركوا في مباريات القمة من قبل، معلقا: المباراة ليس لها توقعات.

وواصل: المباراة ليست نهاية المطاف بين الفريقين وما زال الدوري طويل، وأطالب الجماهير بالتشجيع ومؤازرة الفريق والاستمتاع بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب.

تشكيل الزمالك

وبشأن تشكيل الزمالك لمباراة القمة، توقع بدء فيريرا باللاعبين التاليين:

محمد صبحي: حراسة المرمى

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، عمر جابر، أحمد فتوح

خط الوسط: دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

جناحين: آدم كايد، خوان ألفينا

الهجوم: عدي الدباغ



