توماسبيرج يبتعد.. ومدرب دنماركي آخر جديد على رادار الأهلي.. الغندور يكشف

كشف الإعلامي خالد الغندور عن الإعلان عن المدرب الجديد للنادي الأهلي بعد تراجع أسهم الدنماركي توماس توماسبيرج ، المدير الفني السابق لفريق ميتلاند الدنماركي، المرشح لتولي لقيادة الفنية لفريق الأهلي.

وكتب خالد الغندور :"مدرب الأهلي الجديد جيس ثوروب الدنماركي".



وقد علق خالد الغندور بعد الأنباء الاخيرة بشأن اختيار النادي الأهلي التعاقد الدنماركي توماس توماسبرج لتدريب الفريق ضمن المرشحين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وكتب خالد الغندور :"الأهلي و فشل التجربة الدنماركية".

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يواجه فريق النادى الأهلى نظيره الزمالك مساء الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة الدولى، في قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز "دورى NILE".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تذاع مباراة القمة بين الأهلى والزمالك على قنوات أون سبورتس الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.