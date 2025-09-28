أحمد جلال: الأهلي «عدى الأربعين» على رحيل ريبيرو.. والبدري مش على المزاج

انتقد الإعلامي أحمد جلال، حالة عدم الاستقرار التي يمر بها النادي الأهلي بشأن المدرب الجديد، منذ رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أن استمرار الموقف أكثر من 40 يومًا دون حسم هو أمر «معيب» في حق القلعة الحمراء.

قال جلال، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «الأهلي كان في حاجة إلى وضوح أكبر؛ إما الإبقاء على عماد النحاس حتى نهاية الموسم ليكون على دراية بمصيره، أو التعاقد الفوري مع مدير فني أجنبي بديل، أما الوضع الحالي فلا يخدم استقرار الفريق».

أضاف أن المدرب الدنماركي توماس توماسبيرج كان الرابع أو الخامس في ترتيب المرشحين لقيادة الفريق، إلا أن الأصوات تتعالى حاليًا بشأن البرتغالي برونو لاج، تحت شعار «برونو لاج هو العلاج»، رغم أنه طلب 4.6 مليون دولار بخلاف المكافآت.

نتيجة مباراة القمة

أشار جلال إلى أن اسم حسام البدري طُرح ضمن الترشيحات، لكنه لم يحظَ بقبول داخل إدارة النادي في هذه المرحلة، قائلًا: «البدري مش على المزاج دلوقتي»، مضيفًا «نتيجة مباراة القمة إذا كانت سلبية سيتم تعيين أي مدرب أو سنتفاجئ بتعيين حسام البدري رغم أنه ليس على المزاج».