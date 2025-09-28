أسامة عرابي: مباراة الأهلي والزمالك في القمة كبيرة وينتظرها جماهير الكرة

أكد أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على أن مباراة الأهلي والزمالك غدًا في قمة الدوري المصري كبيرة وينتظرها جماهير الكرة ليس في مصر فقط ولكن في الوطن العربي حتى في أوروبا لها جماهيرها.

مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مباراة القمة تختلف عن باقي المباريات حتى لو هناك مشاكل في اللقاءات الأخرى يتم تفاديها في القمة.

يقدم أفضل ما لديه

ولفت الكابتن أسامة عرابي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إلى أن أي لاعب في القطبين يعلم أن المباراة تحظى بمتابعة واسعة ولذلك يسعى للظهور بشكل قوي ويقدم أفضل ما لديه.

وأضاف أن إمام عاشور أفضل لاعب رقم 8 حاليًا وهو لاعب مهم مع الأهلي وبيفرق جدًا مع الفريق، وغيابه مؤثر، موضحا أن مروان عطية متميز جدًا في القيام بدور رقم 6.

وأكد أن محمد شريف لاعب النادي الأهلي كعبه عالي على الزمالك، وقليل جدًا في الدوري أن يكون الهداف بـ 22 هدفًا، واللاعب هداف ولكن في ناس زعلانه منه بعض الوقت.

ولفت إلى أن سكواد الفريق الأحمر قوي جدًا والنادي يملك تشكيلة على أعلى مستوى ودكة قوية جدًا، مثل ديانج وأحمد عبد القادر وأفشة وذلك رغم الإصابات المتعددة في صفوف الفريق.

السيطرة على غرفة اللبس

وأوضح أن وليد صلاح الدين يمتلك خبرات فنية وإدارية ونجح في السيطرة على غرفة اللبس في النادي الأهلي، حيث إنه محبوب من اللاعبين وعلاقته قوية معهم.