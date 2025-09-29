«صدى البلد» يشارك الدكتور منصور وإسراء فرحة زفافهما .. صور

شارك موقع صدى البلد حفل عقد قران وزفاف الدكتور منصور محمد منصور - طبيب أسنان - نجل الكاتب الصحفي محمد منصور الشهير بـ منصور أبو العلمين، مدير مكتب صدى البلد بمحافظة الوادي الجديد، على عروسته الأستاذة إسراء، على وذلك بإحدى القاعات بجزيرة المعادي على نيل القاهرة.

حضر الحفل عدد من الزملاء الصحفيين وعلي راسهم الكاتب الصحفي طه جبريل رئيس تحرير موقع صدي البلد، والأستاذ احمد سالم مدير تحرير موقع صدى البلد، ولفيف من الأطباء زملاء العريس، والأهل والأقارب من عائلة العروسين، وحشد من الأصدقاء والجيران في جو يسوده المحبة والوئام لمباركة الحفل بالزواج البهيج.

وبمشاركة من "صدى البلد" ننشر صور حفل عقد القران، مع تمنياتنا بحياة زوجية سعيد.