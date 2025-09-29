قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 27 متهما بـ خلية أكتوبر الإرهابية.. بعد قليل

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم
إسلام دياب

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بعد قليل، محاكمة 27 متهما، في القضية رقم 500 لسنة 2025، جنايات أكتوبر، والمعروفة بالخلية الهيكلية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2014، وحتى 27 يونيو 2021، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة فى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتي الأخير انضموا لتلك الجماعة مع علمهم باغراضها، ووجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والتاسع عشر والحادي والعشرون ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، وحاذو ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووجه للمتهمين الأول والرابع والخامس والثامن والتاسع عشر والحادي والعشرون حيازة أسلحة نارية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر المستشار وجدي عبد المنعم خلية أكتوبر الإرهابية خلية أكتوبر

