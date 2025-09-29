استدرجه لمسكنه.. ننشر تفاصيل التحقيقات في تعدي نقاش على طفل بالمعصرة

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل تحقيقات النيابة العامة في اتهام نقاش بالتعدى على طفل بالمعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5304 لسنة 2025جنايات المعصرة، والمقيدة برقم 1602 لسنة 2025 كلي ، وتحت إشراف المستشار عمر شاهين المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «السيد. م. ع»، 24 سنة، نقاش بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بخطف المجني عليه «علي .ث .م» بالتحيل بأن قام باستدراجه لمسكنه بعيداً عن أعين ذويه بحيلة أنطلت عليه إلا وهي شراء بعض الحلويات، ثم أعاد فعلته بأن أكره الطفل المجني عليه سالف الذكر على التوجه رفقته لمسكنه محل الواقعة بأن أوقع عليه تحديداً بإفشاء ما حدث بينهما في المرة الأولى قاصداً من ذلك أبعاده عن أعين الرقباء متمكناً بتلك الوسيلة من الانفراد به حال كون المجني عليه لم يتجاوز الثمانية عشر ميلادياً.

وأضافت التحقيقات أنه قد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمانين والمكان سالفي الذكر هتك عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن أدخله عنوة بداخل إحدى الغرف بمسكنه وما ان ظفر به حتى استطالت يده مواطن عفته واعتدى عليه قاصداً من ذلك هتك عرضه.