محافظ الإسكندرية يستقبل السفير النرويجي لبحث سبل التعاون بين الجانبين

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، إريك بيرغر هوسيم، السفير المعين لمملكة النرويج لدى جمهورية مصر العربية، ورئيسة قسم التنمية والتعاون التجاري بسفارة النرويج بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دفع وتعزيز أوجه التعاون الاستثماري والثقافي بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالسفير في أولى زياراته إلى مدينة الإسكندرية، مؤكدًا أن النرويج تُعد دولة مسالمة لها دور بارز في الدعوة لتحقيق السلام وإقامة حوار مفتوح من خلال سياسة متوازنة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتفق مع السياسة المصرية التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي"السلام والأمن والاستقرار"، وأوضح أن الموقف المصري الواضح والثابت منذ اللحظة الأولى نال احترامًا عالميًا، متمنيًا أن يعم الاستقرار ربوع المنطقة في القريب العاجل.

ومن جانبه، أعرب السفير النرويجي عن خالص امتنانه لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والنرويج، كما عبر عن اعتزازه بأن الشركة النرويجية التي صممت مكتبة الإسكندرية العريقة، هي ذاتها التي قامت بتصميم دار الأوبرا في مدينة أوسلو النرويجية، مشيرًا إلى مشاركته في محاضرة بمكتبة الإسكندرية بعنوان: "من أوسلو إلى الإسكندرية"، والتي تتناول أوجه التشابه في التصميمات المعمارية بين المدينتين.

كما شدد السفير على أهمية المضي قدمًا نحو مستقبل أخضر قائم على مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن استمرار الصراعات والحروب من شأنه أن يعرقل هذه الجهود، وهو ما يستلزم تكاتف الجهود الدولية من أجل إحلال السلام، باعتباره الركيزة الحقيقية لبناء مستقبل أفضل، وأضاف أن العديد من الشركات النرويجية تبدي اهتمامًا بالاستثمار في مدينة الإسكندرية، باعتبارها بوابة رئيسية لمصر وقارة أفريقيا.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية على ما أشار إليه السفير، موضحًا أن الإسكندرية مدينة واعدة تزخر بالعديد من المناطق الصناعية الحيوية، ويمر من خلالها نحو 60% من حركة الصادرات والواردات المصرية، وأضاف أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب النرويجي لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإسكندرية، وتذليل كافة العقبات لضمان تحقيق ذلك على أرض الواقع.