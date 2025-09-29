قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي نظيره الصومالي لبحث التعاون الثنائي المشترك
هذه مسئولية كل مشجع.. قرار رسمي من استاد القاهرة قبل مباراة القمة
مسئول تأمين مباراة الأهلي والزمالك يعلن قائمة الممنوعات داخل المدرجات
وفد من متحف الحضارة يشارك في منتدى رقمنة التراث الثقافي 2025 بالصين ..صور
حالة وحيدة تحرم الموظف من أجره عن مدة الإجازة | احذرها
نيابة الاحتلال توجه التهم لـ4 متظاهرين أشعلوا النيران قرب منزل نتنياهو
الخارجية الصينية محذرة واشنطن: عليكم الإلتزام بمبدأ الصين الواحدة
قبل القمة بساعات.. مشجعو الزمالك ينامون في الاستاد
الصناعات الغذائية المصرية تحقق أعلى مستوى صادرات في تاريخها خلال 8 أشهر بقيمة 4.6 مليار دولار
مجاني واختياري.. 7 قرارات حاسمة بشأن تطبيق البكالوريا في المدارس الخاصة
معهد بحوث الإلكترونيات أول مؤسسة مصرية تنال شهادة ISO/IEC 42001:2023 في إدارة الذكاء الاصطناعي
خروج قطار بضائع عن القضبان ببني سويف.. وتحرك عاجل من السكة الحديد |صور
محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل السفير النرويجي لبحث سبل التعاون بين الجانبين

سفير النرويج تزور محافظة الاسكندرية
سفير النرويج تزور محافظة الاسكندرية
أحمد بسيوني

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، إريك بيرغر هوسيم، السفير المعين لمملكة النرويج لدى جمهورية مصر العربية، ورئيسة قسم التنمية والتعاون التجاري بسفارة النرويج بالقاهرة، وذلك لبحث سبل دفع وتعزيز أوجه التعاون الاستثماري والثقافي بين الجانبين.

وفي مستهل اللقاء، رحب محافظ الإسكندرية بالسفير في أولى زياراته إلى مدينة الإسكندرية، مؤكدًا أن النرويج تُعد دولة مسالمة لها دور بارز في الدعوة لتحقيق السلام وإقامة حوار مفتوح من خلال سياسة متوازنة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتفق مع السياسة المصرية التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي"السلام والأمن والاستقرار"، وأوضح أن الموقف المصري الواضح والثابت منذ اللحظة الأولى نال احترامًا عالميًا، متمنيًا أن يعم الاستقرار ربوع المنطقة في القريب العاجل.

ومن جانبه، أعرب السفير النرويجي عن خالص امتنانه لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والنرويج، كما عبر عن اعتزازه بأن الشركة النرويجية التي صممت مكتبة الإسكندرية العريقة، هي ذاتها التي قامت بتصميم دار الأوبرا في مدينة أوسلو النرويجية، مشيرًا إلى مشاركته في محاضرة بمكتبة الإسكندرية بعنوان: "من أوسلو إلى الإسكندرية"، والتي تتناول أوجه التشابه في التصميمات المعمارية بين المدينتين.

كما شدد السفير على أهمية المضي قدمًا نحو مستقبل أخضر قائم على مفاهيم التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن استمرار الصراعات والحروب من شأنه أن يعرقل هذه الجهود، وهو ما يستلزم تكاتف الجهود الدولية من أجل إحلال السلام، باعتباره الركيزة الحقيقية لبناء مستقبل أفضل، وأضاف أن العديد من الشركات النرويجية تبدي اهتمامًا بالاستثمار في مدينة الإسكندرية، باعتبارها بوابة رئيسية لمصر وقارة أفريقيا.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الإسكندرية على ما أشار إليه السفير، موضحًا أن الإسكندرية مدينة واعدة تزخر بالعديد من المناطق الصناعية الحيوية، ويمر من خلالها نحو 60% من حركة الصادرات والواردات المصرية، وأضاف أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب النرويجي لجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإسكندرية، وتذليل كافة العقبات لضمان تحقيق ذلك على أرض الواقع.

الاسكندرية أحمد خالد محافظ الاسكندرية سفير النرويج تعزيز التعاون

