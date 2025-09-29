لايف كوتش: الأب ليس مجرد مصدر مادي.. وغيابه يترك آثارًا نفسية خطيرة على الأبناء

أكدت نهى فرحات، لايف كوتش ومرشدة نفسية، أن دور الأب داخل الأسرة لا يجب أن يُختزل في تأمين الاحتياجات المادية فقط، مشددة على أن غياب الأب المتكرر وطول ساعات العمل بحجة توفير الدخل قد يترك آثارًا نفسية سلبية وخطيرة على الأبناء.

وقالت فرحات، خلال لقائها في برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، إن الكثير من الآباء يتعاملون مع دورهم وكأنهم "ماكينات سحب آلي"، وهو تصور خاطئ يهمّش الدور العاطفي والتربوي الذي يحتاجه الطفل لينشأ سويًّا نفسيًا وسلوكيًا.

وأضافت أن الأطفال يتأثرون بما يرونه من سلوكيات آبائهم أكثر مما يسمعونه من توجيهات وكلمات، لافتة إلى أن غياب القدوة داخل المنزل يؤدي إلى خلل في بناء الشخصية لدى الأبناء، ويضعف من ثقتهم بأنفسهم وبالعلاقات الأسرية.