ستاد القاهرة في أبهى صورة قبل استقبال قمة الأهلي والزمالك

أنهى استاد القاهرة الدولي كافة استعداداته لاستضافة مباراة القمة المرتقبة الليلة بين فريقي الأهلي والزمالك الليلة، حيث ظهر الملعب والمرافق المحيطة به في أبهى صورة، مما يؤكد جاهزية المنشأة لاستقبال الحدث الأبرز في الكرة المصرية.

وشهدت الساعات الماضية جهودًا مكثفة لإظهار الملعب بشكل يليق بواجهة الكرة المصرية، حيث تم الانتهاء من تجهيز أرضية الملعب التي بدت في حالة ممتازة، لتضمن أفضل مستوى لأداء اللاعبين.

كما تم التأكد من جاهزية غرف خلع الملابس الخاصة بالفريقين والحكام، وتجهيز المدرجات ومناطق الجلوس المخصصة للجماهير لضمان سلامة وراحة الحاضرين، وشملت الاستعدادات أيضًا تزيين المداخل والمخارج والمنطقة المحيطة بالاستاد، وتطبيق خطة مرورية محكمة لتسهيل وصول وخروج الجماهير ووسائل الإعلام.

وأنهت إدارة الاستاد كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية التي تم وضعها بالتعاون مع الجهات المختصة ورابطة الأندية، بهدف إخراج المباراة بشكل حضاري وآمن، يعكس القدرة المصرية على استضافة الأحداث الكبرى.