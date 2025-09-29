قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

"نيويورك تايمز": مقترحات لإنهاء القتال في غزة قيد المناقشة قبل اجتماع ترامب- نتنياهو

نيويورك تايمز
نيويورك تايمز
أ ش أ

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أنه يجري حاليا مناقشة عدة مقترحات جديدة لإنهاء القتال في قطاع غزة وشكل الحكم فيه بعد الحرب قبيل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم في البيت الأبيض.


وذكرت الصحيفة أن هذه المقترحات تشمل خططا لإنهاء الحرب، وإنشاء نظام جديد لحكم المنطقة بعد الحرب، ومعالجة الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى ثلاث خطط رئيسية بهذا الشأن يجري مناقشتها حاليا: خطة ترامب وخطة بلير والخطة الفرنسية السعودية.


وفيما يخص خطة ترامب، قالت الصحيفة إن ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، استعرض الخطوط العريضة لخطة السلام الأمريكية في اجتماع مع قادة الدول العربية في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.


وبموجب هذه الخطة، ستوافق حركة "حماس" على إعادة جميع الرهائن المتبقين ورفات المتوفين خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق، وفقا لمصدر مطلع على الأمر تحدث للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته.


وأوضح المصدر أنه سيتم منح أعضاء حماس "الذين يلتزمون بالتعايش السلمي مع إسرائيل"، وضمان مرور آمن لمن يرغبون في مغادرة غزة.


وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض للصحيفة إن الخطة الأمريكية تشمل أيضا التزام كلا الجانبين ببدء حوار جديد حول التعايش السلمي، وتعهد من إسرائيل بعدم شن أي هجمات أخرى على قطر.


 أما فيما يتعلق بخطة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، فهي تقترح أن تحكم غزة هيئة دولية انتقالية.. ويُنظر إلى بلير كمرشح لترؤس هذه الهيئة بعد انتهاء القتال، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة.


وتشير نسخة من المقترح اطلعت عليها "نيويورك تايمز" إلى أن هذه الهيئة ستدعمها قوة أمنية متعددة الجنسيات، لتوفير الأمن في نقاط العبور الحدودية ومنع عودة الجماعات المسلحة، وتعزيز الأمن ومنع تهريب السلاح.


كما تتناول خطة بلير مخاوف الفلسطينيين من النزوح الدائم من غزة.. وتسمح الخطة للهيئة الانتقالية بإصدار "شهادات مغادرة مؤقتة" لضمان حق العودة إلى منازلهم في المستقبل. 


أما المقترح الثالث، الذي حظي بدعم 142 دولة في الجمعية العامة، فأوضحت الصحيفة أنه خطة تُعرف باسم "إعلان نيويورك" وهي جهد تقوده فرنسا والمملكة العربية السعودية.


وبحسب الصحيفة، يطالب هذا الاقتراح بإجبار إسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة، وتوفير قوة أمنية دولية تابعة للأمم المتحدة لتولي مسؤولية الأمن.. كما ينص على منع حركة "حماس" من إدارة قطاع غزة، وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية.


ويقضي الاقتراح بأن تُدار غزة بعد انتهاء الحرب من لجنة انتقالية مؤلفة من خبراء، تعمل تحت مظلة السلطة الفلسطينية.. وتلتزم السلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في غضون عام من تاريخ إعلان وقف إطلاق النار.
 

نيويورك تايمز صحيفة نيويورك تايمز ترامب

