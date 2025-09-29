قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ليفربول.. متظاهر مؤيد لفلسطين يقاطع خطاب وزيرة المالية البريطانية
وسطاء أمريكيون يلتقون نتنياهو لتسوية الخلافات بشأن خطة ترامب
إطلاق منصة حجز الوحدات البديلة للإيجار القديم .. شروط وتفاصيل
لقطة عفوية.. تلميذ يحتضن ويقبل وزير التعليم خلال زيارته لمدرسة بالمنيا
لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ40%.. مد فعاليات مبادرة كلنا واحد لمدة شهر
لم يتعاملوا معنا كلاجئين: والد الرئيس السوري: مصر الأخ الأكبر ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله
الصحة بغزة: يستحيل وصول أي مريض لمجمع الشفاء نتيجة القصف المتواصل
مرحلة تكميلية من أراضي بيت الوطن.. الإسكان تستعد لطرح 60 ألف شقة لمتوسطي الدخل الشهر المقبل
خلال ساعات.. طريقة حجز شقة بديلة لمستأجري الإيجار القديم
مدفيديف يهدد أوروبا بحرب دمار شامل إذا وقفت ضد روسيا
محافظ الجيزة يقف على شباك صرف العلاج بمستشفى أبوالنمرس لهذا السبب
وزير التعليم يتفقد 3 مدارس بأبو قرقاص ويؤكد على أهمية مادة البرمجة
أخبار البلد

البيطريين العرب: نحتاج تشريعات وعقوبات صارمة ضد الدخلاء

الدكتور شهاب الدين عبد الحميد
الدكتور شهاب الدين عبد الحميد
الديب أبوعلي

أكد الدكتور شهاب الدين عبد الحميد، الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية لاتحاد الأطباء البيطريين العرب، أن قضية التعليم المستمر تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير المهنة، مشيدا بوجود نظام متكامل للتعليم المستمر في بعض الدول العربية، وهو ما وصفه بأنه إنجاز نفتقر إليه فعليا في منطقة الشرق الأوسط.

وتوجه عبد الحميد، خلال كلمته فى فعاليات الملتقى الأول لنقباء الأطباء البيطريين العرب، بالشكر للحضور على ما قدموه من معلومات قيمة، موضحا أن حديثه ليس مجرد استفسار بل طلب مباشر، يتمثل في ضرورة مشاركة اللوائح والقوانين الخاصة بالتدريب التي صدرت من مصر، بهدف دراستها والاطلاع على كيفية تطبيقها في دول مثل الإمارات.

وأشاد عبد الحميد بدور الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، الذي وصفه بأنه "حرك المياه الراكدة في حاجات كثيرة جداً"، مؤكدا تطلعه لتعزيز التعاون مع مختلف الدول العربية في ملفات المهنة.

ولفت إلى أن أغلبية الدول العربية تعاني من إشكالية وجود ما يُعرف بـ"التقني البيطري"، الذي لا يحمل صفة الطبيب البيطري، لكنه يمارس مهام المهنة في ظل قلة أعداد الأطباء البيطريين، وهو ما يتطلب العمل على نقل القوانين المنظمة لمزاولة المهنة إلى هذه الدول لتكون عونًا كبيرا للزملاء هناك.

وأشار عبد الحميد إلى أن قضية "الباراميديكال" تمثل معضلة حقيقية في مصر، معتبرا أن التشريعات المتعلقة بالعقوبات على من يمارس مهنة الطب البيطري دون أن يكون طبيبا بيطريا يجب أن تكون صارمة وواضحة، لحماية المهنة والمجتمع على حد سواء.

وسرد عبد الحميد واقعة برلمانية خلال مناقشة قانون متعلق بتداخل المهن الطبية في مجلس النواب، حين كان وزير الصحة يواجه صعوبة في تمرير مادة تقصر التحاليل الطبية على الأطباء البشريين، وبعد نقاشات طويلة، لجأ الوزير إلى سؤال جوهري لأعضاء المجلس: "الإنسان ده مسؤولية مين؟"، وعندما جاءت الإجابة بأنها مسؤولية الطبيب البشري، حسم الوزير الموقف قائلاً: "خلاص يبقى أي حد هيمد إيده على الإنسان أو ياخد عينة منه لازم يكون طبيب بشري"، ليتم قصر كل التحاليل الباثولوجية على الأطباء البشريين، وترك المجال فقط للتحاليل الكيميائية.

وأكد على أهمية تطبيق هذا المبدأ في مجال الطب البيطري، بحيث "لا يمد يده ولا يمس ولا يتعامل مع الحيوان إلا الطبيب البيطري"، بما يضمن حماية الحيوان والمجتمع، وصون المهنة من أي ممارسات غير قانونية أو غير مؤهلة.

اتحاد الأطباء البيطريين العرب الأطباء البيطريين الملتقى الأول لنقباء الأطباء البيطريين العرب نقباء الأطباء البيطريين العرب نقابة الأطباء البيطريين

